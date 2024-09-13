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Центральная Европа столкнулась с угрозой значительных осадков.

 and  Vladimir Milov
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Интенсивные efforts по тушению пожара в Брно, Чешская Республика – ожидаются сильные дожди в...
Интенсивные efforts по тушению пожара в Брно, Чешская Республика – ожидаются сильные дожди в ближайшие дни.

Центральная Европа столкнулась с угрозой значительных осадков.

На предстоящие выходные власти Австрии и Чехии выражают серьезную обеспокоенность из-за ожидаемых проливных дождей. Австрия уже объявила предупреждение о путешествиях, в то время как чешским жителям рекомендуется готовиться к возможным эвакуациям.

Впереди предстоит неделя с интенсивными дождями, главным образом в юго-восточной части Германии. Низкое давление "Анетт" собирает воду из Адриатики и должно вылить значительное количество воды на Восточные Альпы, в частности, в Чехии. Дожди не прекратятся до начала следующей недели, оставляя австрийцев и чехов столкнуться с неблагоприятными погодными условиями.

В Австрии и Чехии наиболее сильные дожди ожидаются между пятницей и понедельником вечером. В горах Карвендель и Берхтесгаденен может выпасть от 100 до 200 литров дождя на квадратный метр, тогда как в Саксонии, в частности, в горах Оре, ожидается от 50 до 100 литров. Дожди могут ненадолго прекратиться в воскресенье, но их количество, скорее всего, приведет к локальным наводнениям и возможным оползням.

Австрийцы и чехи готовятся к катастрофе от дождей

Ситуация особенно тревожная для регионов, простирающихся от восточной Австрии до Чехии и южной Польши. Для этих регионов прогнозируется от 250 до 350 литров дождя в ближайшие три дня. Нижняя Австрия особенно уязвима для этого потопа, с возможными 430 литрами дождя в пятницу и понедельник вечером. Для сравнения, годовой объем осадков в Берлине составляет 581 литр.

Дунай будет испытывать интенсивные дожди в течение трех дней. Несмотря на то, что Дунай в настоящее время течет через Германию с низким уровнем воды, предстоящие объемы осадков, скорее всего, вызовут чрезвычайную ситуацию с наводнением.

К счастью для Австрии, холодные температуры, сопровождающие дожди, сыграют им на руку. Линия снега опустилась ниже 1000 метров в некоторых районах, с свежим снегопадом до 50-60 см на горах выше 2000 метров, таких как Зиллертальские Альпы. Это поможет рекам, так как вода останется снегом на горах.

К сожалению, у чехов нет такого преимущества. Ожидается, что модели прогнозируют до 470 литров дождя, все из которых выпадут как дождь. Вода в основном будет накапливаться в Эльбе и транспортироваться в Германию. Чешские власти призывают жителей потенциально опасных зон подготовить свои наборы для эвакуации и очистить подвалы. Многие плотины уже выпустили воду, чтобы создать дополнительную емкость, и министр окружающей среды Петр Хладик сравнил ситуацию с наводнением на Одере в 1997 году и на Эльбе в 2002 году.

Немецкие власти предупреждают о возможных отключениях электроэнергии

Австрия объявила предупреждение о путешествиях от своей федеральной железнодорожной компании, и железнодорожное сообщение между Бад-Хофгастеин и Бад-Гастайн в регионе Зальцбург было приостановлено из-за сильного снегопада с четверга по пятницу. Многие дороги в Австрии заблокированы из-за упавших деревьев или застрявших автомобилей, а другие, такие как Большая Гликнерская альпийская дорога, временно закрыты исключительно по соображениям безопасности.

Кроме того, требования к цепям на снегу вводятся в определенных районах, делая условия для туристов в более высоких горных районах опасными. Буря в Доломитах трагически унесла жизнь канадской женщины. В Хорватии службы спасения ожидают сильные дожди, мощные ветры и возможные сильные наводнения. В результате был объявлен второй уровень погодной тревоги.

Польские власти рекомендуют гражданам готовиться к возможным наводнениям из-за постоянных дождей. Они советуют жителям на первом этаже возле рек готовиться к наводнениям и переместить автомобили в безопасное место. Также ожидаются перебои в подаче питьевой воды и электроэнергии.

В Дрездене развернулась гонка против времени. Обломки обрушившегося моста Карла все еще находятся в Эльбе, и к воскресенью будет достигнут уровень тревоги 1. К среде может быть достигнут уровень 3. Уровень воды в Эльбе может достичь шести-семи метров, в то время как его нормальный уровень составляет два метра.

В связи с ожидаемыми проливными дождями Чехия рискует серьезными наводнениями, в частности, в районах вдоль реки Эльба. Ожидаемый дождь до 470 литров в течение трех дней может привести к наводнениям, подобным наводнению на Одере в 1997 году и на Эльбе в 2002 году.

В результате сильных дождей многие плотины в Чехии уже выпустили воду, чтобы создать дополнительную емкость, и жителям потенциально опасных зон рекомендуется подготовить свои наборы для эвакуации и очистить подвалы.

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