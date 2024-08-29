- Центр социальной консультации и правовой помощи потребителям

С 1 сентября жители Бранденбурга с низким доходом получат доступ к доступной юридической помощи от Центра потребительского совета. Как объявили в головном офисе в Потсдаме, стандартная юридическая консультация теперь будет стоить всего 5 евро вместо прежних 20 евро при предъявлении доказательства права на льготу.

К льготным категориям относятся получатели государственных пособий, таких как пособия по безработице, социальная помощь, базовое обеспечение, жилищные пособия, BAföG или пособия по Закону об обеспечении беженцев. Также льготой могут воспользоваться лица, освобожденные от уплаты абонентской платы за телевидение.

Директор Центра потребительского совета Кристиан А. Румпке сказал: "Никто не должен оставаться без юридической помощи из-за финансовых трудностей". Общая юридическая консультация охватывает широкий спектр тем, в том числе договоры купли-продажи и договоры на оказание услуг. Румпке добавил: "Проблемы, такие как незаявленная подписка на газету, завышенный счет от мастера или трудности с расторжением договора на мобильную связь, могут оказать непропорциональное влияние на людей с ограниченным доходом".

Министр по делам потребителей Урсула Ноннемахер (Зеленые) прокомментировала введение социальной тарифной ставки как "мощный символ социальной справедливости".

Центр потребительского совета Бранденбурга, расположенный в Потсдаме, расширил доступ к юридической помощи по льготной цене для лиц, имеющих право на различные государственные пособия и льготы. Благодаря изменениям, внесенным головным офисом в Потсдаме, льготники могут получить юридическую консультацию по вопросам, таким как договоры купли-продажи и договоры на оказание услуг, всего за 5 евро.

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