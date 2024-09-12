Цена акций Wells Fargo снизилась после объявления американским регулирующим органом санкции за подозрение в отмывании денег.

Офис контролера валюты США, значительный надзорный орган в банковской сфере, объявил в четверг, что применил дисциплинарные меры в отношении Wells Fargo из-за несоответствий в протоколах управления рисками.

Акции банка упали на 5% во время дневных торгов.

Регулятор якобы выявил недостатки в процедурах управления рисками в области финансовых преступлений и внутренних контролях против отмывания денег в Wells Fargo.

В соответствии с мерой принуждения, банк должен получить одобрение Офиса контролера валюты перед вступлением в новые проекты в средне- или высокорисковых областях в отношении отмывания денег или соблюдения санкций. Однако регулятор не намерен налагать какие-либо денежные штрафы.

"Мы посвящаем значительные ресурсы для решения значительной части того, что указано в официальном соглашении, и мы остаемся привержены завершению работы с такой же срочностью, как и другие обязательства перед регуляторами", - заявило банк в заявлении.

С 2016 года Wells Fargo выплатила миллиарды долларов для урегулирования различных гражданских и уголовных обвинений, которые включали в себя длительную стратегию, охватывающую фальшивое применение выплат по займам, незаконное изъятие домов, незаконное изъятие автомобилей, ошибочное взимание сборов и процентов, и внезапное взимание комиссий за превышение лимита.

В недавнем прошлом бывший руководитель розничного подразделения банка был приговорен к трем годам надзора, в то время как бывший CEO банка был запрещен работать в отрасли.

Дисциплинарные меры против Wells Fargo со стороны Офиса контролера валюты могут потенциально повлиять на общую экономику и бизнес-производительность банка. Несмотря на отсутствие денежных штрафов, потребность в одобрении перед вступлением в новые проекты в высокорисковых областях может ограничить будущее расширение бизнеса банка.

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