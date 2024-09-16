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Цена акций социальной сети, связанной с Трампом, отреагировала на недавний инцидент с безопасностью

 and  Anne Legman
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В центре Всемирного торгового центра Лас-Вегаса бывший президент Дональд Трамп, кандидат в...
В центре Всемирного торгового центра Лас-Вегаса бывший президент Дональд Трамп, кандидат в президенты от республиканцев, выступает с речью на митинге кампании, 13 сентября 2024 года.

Цена акций социальной сети, связанной с Трампом, отреагировала на недавний инцидент с безопасностью

Акции Trump Media & Technology Group (DJT) выросли на 5% в предрыночной торговле в понедельник после инцидента с безопасностью в выходные дни. Однако в дневной сессии акции упали на 4%.

Реакция рынка резко отличается от последствий инцидента на митинге Трампа в Пенсильвании в июле, где произошла попытка убийства. После инцидента, когда Трамп продемонстрировал стойкость, акции Trump Media взлетели на 50% в следующий торговый день, закончив день с ростом на 31%.

Аналитики часто сравнивают Trump Media с «мемным акционером», так как он процветает больше на общественном мнении и шумихе, чем на финансовых основах. Несмотря на то, что он генерирует минимальный доход, консервативная платформа социальных сетей сохраняет рыночную стоимость в миллиардах.

Сам Трамп вызвал последнюю встряску на рынке в прошлую пятницу, подтвердив, что не планирует продавать свои акции.

На пресс-конференции Трамп ответил на вопрос журналиста, сказав: «Нет, я не продаю. Нет, я люблю это».

Предстоящий истечение ограничений на продажу, которые запрещали Трампу и другим инсайдерам продавать свои акции, уже несколько недель влияет на акции. После комментариев Трампа цена акций взлетела на 30%, что привело к двум временным остановкам торгов на Nasdaq. День закончился с ростом на 12%, что стало лучшим результатом за три недели.

Трамп выразил свой гнев в адрес Nasdaq в связи с остановкой торгов, предположив, что были замешаны подозрительные действия.

Однако остановки торгов являются обычным явлением на американском фондовом рынке, они вызваны федеральными нормативными актами, вводящими период отдыха для акций, которые испытывают резкие колебания цены.

Инвесторы, купившие Trump Media после его дебюта на публичном рынке в марте, все еще находятся в минусе, так как акции в настоящее время торгуются на 74% ниже своего рекордного максимума в 66,22 доллара, зафиксированного 27 марта.

Несмотря на снижение, 114,75 миллиона акций Трампа все еще оцениваются примерно в 2 миллиарда долларов, что меньше, чем 6,2 миллиарда долларов, которые они составляли всего несколько недель назад.

Несмотря на минимальный доход, рыночная стоимость Trump Media остается высокой благодаря своему статусу «мемного акционера», процветающего на общественном мнении и шумихе. После того, как Трамп подтвердил, что не планирует продавать свои акции, бизнес показал значительный рост, с акциями, взлетевшими на 30%.

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