- Целый год празднование праздничного духа с рождественскими деревьями в качестве центральной достопримечательности.

Погода не доставляет значительных проблем для фермеров, выращивающих рождественские деревья в Баварии в этом сезоне. Однако ситуация с ценами остается неясной. Как заявил Томас Эмслендер, глава Баварской ассоциации производителей рождественских деревьев в Эргольдинге, округ Ландсхут, "Нам нужна корректировка цен". Многие предприятия были вынуждены закрыться из-за финансовых трудностей, что также влияет на количество деревьев.

Примерно 400 предприятий занимаются выращиванием рождественских деревьев по всей Баварии, около 200 из них входят в ассоциацию, сказал Эмслендер. Основное внимание уделяется культуре рождественских деревьев в Северной Баварии.

Ель Нордманн по-прежнему является самым популярным выбором, составляя около 75-80% рынка рождественских деревьев. На втором месте - голубая ель. Эти деревья получали много солнца и воды этим летом.

Эмслендер объясняет, что выращивание и уход за деревьями - это круглогодичная работа. Весной деревья высаживаются из питомников в возрасте 3-4 лет. Осенью начинается процесс маркировки. Деревья, предназначенные для срезки, отмечаются позже. После посадки деревьям нужно еще 6-10 лет, чтобы вырасти достаточно большими, чтобы их можно было украсить свечами в баварских домах в качестве рождественских деревьев.

Дополнительный источник дохода для фермеров, выращивающих рождественские деревья, - это срезанная зелень, используемая для венков и т.д. Пик сезона для этого начинается в октябре, с резким увеличением спроса вокруг Дня всех святых.

Как заявил Томас Эмслендер, округ Ландсхут в Баварии является домом для многих ферм, выращивающих рождественские деревья. Из-за финансовых трудностей многие предприятия в отрасли выращивания рождественских деревьев в округе Ландсхут были вынуждены закрыться, что влияет на количество деревьев.

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