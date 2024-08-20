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TSG выражает обеспокоенность по поводу потенциальной интенсификации и потенциально разрушительных последствий.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Какие стратегические ходы готовят ульtras Хаффенхайма к началу нового сезона?
Какие стратегические ходы готовят ульtras Хаффенхайма к началу нового сезона?

TSG выражает обеспокоенность по поводу потенциальной интенсификации и потенциально разрушительных последствий.

Футбольный клуб ТСГ Хоффенхайм, переживающий недели беспорядков, готовится к возможным проблемам с некоторыми своими болельщиками перед матчем-открытием сезона против Хольштайна Kiel (15:30 CET/Sky и в прямом эфире на ntv.de). Клуб достаточно осторожен, чтобы не исключать преднамеренный уход во время игры: "Мы надеемся, что игра пройдет - но мы не можем гарантировать это".

По данным ТСГ, две ультра-группы болельщиков объявили войну клубу после увольнения менеджера по бизнесу Александра Розена в конце июля, и они не заинтересованы в переговорах. Накал tensions усилился после увольнения Розена, и клуб предупредил во вторник, что против Киля в субботу могут возникнуть tensions.

Клуб заявляет, что не хочет подавлять любые противоположные мнения, но не потерпит личных атак, таких как те, которые направлены против акционера Диетмара Хоппа и CEO Симоны Энгельхардт: "Мы не хотим, чтобы Диетмар Хопп был целью в его собственном стадионе".

"Возможность эскалации"

В свете этого ТСГ призвал болельщиков покинуть сектор фанатов на территории стадиона, где размещены баннеры и флаги, до матча с Килем - что может потенциально спровоцировать дальнейшие tensions, предупредил клуб.

ТСГ находится в контакте с Немецкой футбольной лигой (DFL) и Немецким футбольным союзом (DFB). Клуб надеется на вмешательство полиции в случае каких-либо правонарушений, таких как использование свастических символов и т.д.

С тех пор, как Розен был уволен, ТСГ столкнулся с волной протестов. Некоторые болельщики оказывают давление на миллиардера Хоппа, чтобы он ушел из клуба, который он вывел в Бундеслигу. Фан-клуб Young Boyz 07 описывает ситуацию как "самый серьезный вызов" для клуба.

В свете продолжающихся tensions между ТСГ Хоффенхаймом и двумя ультра-группами болельщиков растет озабоченность тем, что ультра-группы могут вызвать беспорядки во время матча-открытия сезона против Хольштайна Kiel. Заявление клуба предупреждает о возможности эскалации tensions в секторе фанатов, призывая болельщиков покинуть эту зону до матча, чтобы предотвратить дальнейшие tensions.

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