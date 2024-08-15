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ЦДУ Тюрингии отвергает обвинения Войга в плагиате

В разгар предвыборной кампании в Поздней ФРГ раздаются обвинения в адрес главного кандидата и председателя ХДС в çalış במשרה没有公正地处理他的博士论文。 Партия опровергает это.

 and  Michael Bootcampf
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Вторжение объединения ХДС в Саксонии отвергло обвинения в плагиате в докторской диссертации своего...
Вторжение объединения ХДС в Саксонии отвергло обвинения в плагиате в докторской диссертации своего председателя Марио Войгта.

выдвижение обвинения против кандидатаeteil - ЦДУ Тюрингии отвергает обвинения Войга в плагиате

ХДС в Тюрингии отвергает обвинения в плагиате в докторской диссертации своего председателя и главного кандидата на выборах в ландтаг Марио Войгта. По словам генерального секретаря ХДС Кристиана Герготта, Войгт выполнил свою диссертацию на лучшем знании и совести. Герготт также отметил, что предыдущая проверка диссертации о президентских кампаниях в США не выявила нарушений принципов академической этики в работе. "Неудивительно, что такие опороченные обвинения против Марио Войгта возрождаются всего за несколько дней до самых важных выборов в истории Свободного государства Тюрингия. Это явно попытка его очернить", - сказал Герготт.

Ранее австрийский специалист по коммуникациям Стефан Вебер, известный своей работой как "охотник за плагиатом", сообщил ТУ Хемниц по электронной почте, что нашел 46 случаев плагиата в диссертации Войгта. ТУ Хемниц пока не прокомментировала это.

Новые выборы в ландтаг Тюрингии состоятся 1 сентября.

Несмотря на новые обвинения в плагиате в докторской диссертации Марио Войгта, выдвинутые австрийским специалистом по коммуникациям Стефаном Вебером, ХДС утверждает, что Войгт завершил свою диссертацию честно. Эти последние обвинения прозвучали всего за несколько дней до важных выборов в Тюрингии, что, возможно, является попыткой опорочить репутацию Войгта.

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