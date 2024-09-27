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ЭкономикаНовостиФедеральное агентство по труду

Трудности на рынке труда - рост безработицы

 and  Alex Stellmacher
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В сентябре число людей, ищущих работу, возросло на 180 000 по сравнению с предыдущим годом.
В сентябре число людей, ищущих работу, возросло на 180 000 по сравнению с предыдущим годом.

Трудности на рынке труда - рост безработицы

Осенний сезон обычно приносит всплеск вакансий, но немецкая экономика испытывает трудности. Компании неохотно нанимают новых сотрудников, что приводит к росту безработицы по сравнению с прошлым годом. По данным Федерального агентства занятости, в сентябре 2,806,000 человек были безработными, что на 179,000 больше, чем в предыдущем году. "Оживление рынка труда этой осенью происходит черепашьим шагом", - прокомментировала глава агентства Андреа Нахлес.

В месячном исчислении число безработных уменьшилось на 66,000. Однако это сокращение ниже среднего для этого периода. Безработица снизилась на 0,1 процентных пункта до 6,0%, но выросла на 0,3 процентных пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года. В течение всего года рынок труда показывал плохие результаты, виня в этом стагнацию немецкой экономики, по данным BA.

Учтя сезонный эффект после летнего перерыва и начала нового учебного года, BA сообщила об увеличении числа безработных на 17,000 человек с августа по сентябрь. Кроме того, в сентябре безработных, получающих пособия, было 890,000 человек, что на 107,000 больше, чем в предыдущем году.

Рынок труда в Германии начал показывать признаки экономической стагнации в августе. Безработица и неполная занятость продолжали расти в течение летнего перерыва, и полное восстановление ожидалось с сентября.

В сравнении, Бремен имеет самую высокую безработицу с долей 11,1%, за ним следует Берлин с 9,8%. Самый низкий уровень безработицы можно найти в Баварии с показателем 3,8%. Свободные государства Тюрингия и Бранденбург являются восточногерманскими штатами с самой низкой безработицей по 6,1% каждый.

Федеральное агентство труда сообщило об увеличении числа безработных на 17,000 человек с августа по сентябрь, несмотря на сезонный эффект. По состоянию на сентябрь агентство сообщило о рекордных 2,806,000 человек, получающих пособия по безработице, что на 179,000 больше, чем в предыдущем году.

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