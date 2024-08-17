- Тропические дикие базы, которые могут похвастаться качественным телевизионным оборудованием.

После дебюта "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда!" на стриминговом сервисе RTL+ накануне, его телевизионный показ на RTL 16 августа также оказался успешным. Канал показал хорошие результаты в демографической группе 14-49 лет, собрав около 830 000 зрителей и заняв 21,6% доли рынка. Это даже превзошло ZDF, которое имело долю 18,9% с матчем DFB-Пokal между FC Bayern Munich и SSV Ulm.

Однако телешоу "Джунгли" не смогло соперничать с владычеством "Короля футбола" в общем количестве зрителей. Матч DFB-Пokal возглавил день с примерно 4,0 миллионами зрителей и долей рынка 19,9%. "Я знаменитость... Битва джунглей легенд" имела долю 12,1% и около 2,2 миллиона зрителей. Неясно, сколько зрителей посмотрели премьеру на RTL+, где в пятницу также транслировалась текущая серия телешоу.

Ежедневный дайджест легенд джунглей

На летний сезон RTL представляет звездный состав, что отражено в названии "Битва джунглей легенд". Участники - все знаменитости с предыдущим опытом участия в шоу, такие как ведущий Мола Адебиси (51), модель и DJ Джулия Зигель (49), телезвезда Даниэла Бюхнер (46) и бывший футболист Торстен Легат (55).

Ведущими шоу являются Соня Цетлоу (56) и Ян Кёппен (41).

Телешоу продолжит выходить в эфир в субботу в 20:15. Ежедневные эпизоды будут транслироваться на RTL до 1 сентября. На RTL+ эпизоды будут доступны на день раньше.

Шоу "Битва джунглей легенд" на RTL+ следует за телевизионным вещанием RTL, используя цифровую платформу RTL с правами на лево (RTL), чтобы предоставить зрителям ранний доступ к эпизодам. Несмотря на ранний выпуск, матч DFB-Покал все же собрал более широкую аудиторию на традиционном телевидении.

В цифровом мире зрители могут ожидать ежедневные эпизоды телешоу "Джунгли" на RTL+ на день раньше, чем их телевизионный показ.

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