Тропический шторм "Хон" представляет опасность для Гавайев, потенциально приводит к пожарам и наводнениям.

Предупреждение о тропическом шторме объявлено для Большого острова Гавайев, который должен приблизиться к штату в ближайшие выходные. Шторм, по прогнозам, принесет сильные дожди, сильные ветры, опасные морские условия и риски пожаров в штат, все еще восстанавливающийся после одного из самых разрушительных лесных пожаров в истории США.

Активность тропических штормов в Тихом океане в этом году была высокой, но ни один из семи названных штормов не угрожал Гавайям. Однако эта тенденция будет прервана Хоне, первым штормом, сформировавшимся в центральной части Тихого океана с 2019 года.

Шторм, по прогнозам, пройдет примерно в 150 милях к югу от Большого острова в поздние часы субботы и ранние часы воскресенья.

Начиная с субботнего утра, Большой остров будет испытывать постоянный дождь и ветер, с первыми ударами шторма, затрагивающими остров. Центр прогнозирует осадки от 4 до 8 дюймов на восточных и юго-восточных склонах Большого острова. Мауи может получить около 6 дюймов, а Оаху - от 2 до 4 дюймов, в основном на восточных сторонах, к началу следующей недели. Сильные дожди могут привести к внезапным наводнениям и росту уровней воды в районе.

Хоне также принесет сильные ветры на выходные, особенно на Большом острове. "Ветры будут наиболее сильными в районах, где они дуют вниз с более высокой местности, над мысами и через проходы", - предупредило Центр прогнозирования ураганов в центральной части Тихого океана в пятницу.

Самые сильные ветры, связанные с Хоне, ожидаются в субботу вечером и воскресенье, когда шторм будет проходить ближе всего к Большому острову. Возможны порывы ветра тропического шторма до 73 миль в час.

Мощные ветры, по прогнозам, начнут усиливаться поздно в пятницу вечером и ранним утром в субботу по всей цепи островов до наступления худших условий Хоне. Это может увеличить риск пожаров в некоторых частях штата, где ветры усиливаются без сопровождающих дождей.

"Сухой воздух и ветреные условия перед Хоне могут повысить риск пожаров в ветреных районах по всему штату (в субботу)", - предупредило Метеорологическое бюро в Гонолулу в пятницу.

Ветреные районы обычно охватывают западные и южные побережья каждого гавайского острова.

Существенный риск пожара особенно тревожен, поскольку текущие засушливые условия в штате более серьезны, чем они были во время разрушительных пожаров на Мауи в августе прошлого года. Эти пожары привели к гибели более 100 человек и причинили ущерб на сумму 6 миллиардов долларов.

Хотя условия пожара Хоне не кажутся столь же серьезными, как во время пожаров прошлого года, любая сухая растительность, которая загорится, быстро воспламенится и может быть быстро распространена сильными ветрами.

Во время лесных пожаров 2020 года примерно 15% штата испытывали хотя бы умеренную засуху, согласно Монитору засухи США. На данный момент условия от умеренной засухи и хуже охватывают 73% Гавайев.

Хоне, по прогнозам, усилится в воскресенье и понедельник, потенциально briefly becoming a hurricane. В это время система, скорее всего, будет находиться примерно в 300-400 милях юго-западнее островов Гавайев.

После того, как Хоне уйдет ранним следующей неделей, другой системой, Гилма, которая была ураганом категории 3 в пятницу, по прогнозам, будет двигаться на запад к Гавайям в выходные и на протяжении большей части следующей недели. Хотя Гилма ослабнет при приближении к Гавайям, любые оставшиеся части системы могут повлиять на штат к концу следующей недели.

Поэтому жителям и окрестностям Гавайев может потребоваться следить за дальнейшими тропическими развитиями даже в начале сентября.

Прогноз погоды для Гавайев предусматривает сильные дожди, сильные ветры и опасные морские условия из-за тропического шторма Хоне, который может представлять угрозу после нескольких лет без таких предупреждений. Приближение шторма может усугубить существующие риски пожаров в штате, который все еще восстанавливается после одного из самых разрушительных лесных пожаров в истории США.

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