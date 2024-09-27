Тропический шторм Хелена наносит урон некоторым регионам юго-восточной части Соединенных Штатов

В юго-восточных штатах США бушует ураган "Хелен". Шторм привел к значительному разрушению в Джорджии, Флориде, Северной Каролине, Виргинии, Теннесси и Кентукки, что привело к многочисленным жертвам.

По данным губернатора Брайана Кэмпбелла, в Джорджии подтверждено 11 смертельных случаев, в результате чего число погибших в юго-восточных штатах США достигло примерно 20. Многие люди все еще находятся под завалами и поврежденными зданиями. Кроме того, шторм унес жизни как в Флориде, так и в Северной Каролине, согласно американским СМИ. Некоторые источники сообщают о 23 погибших, другие - о 19, поэтому точная цифра смертей остается неясной.

Без электричества остались около трех миллионов человек, дома разрушены, а целые города затоплены. В Виргинии, Теннесси и Кентукки также произошли отключения электроэнергии. Спасатели эвакуировали жилой комплекс в Атланте из-за наводнения. Национальный центр ураганов (NHC) продолжал выдавать предупреждения о опасных наводнениях, ветре и сильных дождях утром (по местному времени).

NHC порекомендовал жителям, находящимся на пути шторма, следовать указаниям об эвакуации. Директор NHC Майкл Бреннан ранее заявил, что наводнение было "непригодным для выживания". Власти пострадавших штатов призвали граждан укрыться.Sheriff's Office в Таяском округе Флориды посоветовало тем, кто не эвакуируется, отметить свое имя, дату рождения и другую важную информацию на руках или ногах Permanent marker, чтобы их можно было опознать и известить родственников.

"Хелен" достигла Флориды со скоростью ветра 225 километров в час, прежде чем ослабнуть до тропического шторма. Эксперты отметили, что ураган был необычайно большим для того, который образовался в Мексиканском заливе, с площадью более 500 километров. Первоначальная оценка ущерба была затруднена из-за масштабов разрушений. Страховая компания Gallagher Re оценила предварительные частные страховые потери в размере от трех до шести миллиардов долларов.

Ураган обрушился на Флориду, причинив значительный ущерб и унеся жизни в своих пределах. Кроме того, в штате координируются работы по поиску и оказанию помощи людям, оказавшимся под завалами.

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