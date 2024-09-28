Тропический шторм Хелена наносит разрушения и гибель по всей территории Америки

В юго-восточной части Соединенных Штатов ураган "Хелен" бушует со всей своей силой. Этот разрушительный тропический шторм причинил значительный ущерб в нескольких штатах, в результате чего погибли по меньшей мере 40 человек.

По данным американских СМИ, в различных штатах из-за этого шторма погибли по меньшей мере 40 человек. Разрушения от "Хелен" простираются от Флориды на юге до глубины страны. В Теннесси спасательные команды успешно эвакуировали нескольких людей с крыши больницы.

"Хелен" обрушился как ураган второй категории, с ветром до 225 километров в час, в регионе Большой излучины Флориды в четверг вечером по местному времени. После ослабления до тропического шторма он двинулся на север через Аппалачи.

Национальный центр США по ураганам продолжает предупреждать о потенциально угрожающей жизни наводнениях и оползнях. Вице-президент США Камала Харрис также предупредила: "Шторм все еще опасен и смертелен, он уносит жизни, и риск наводнений остается высоким".

Отключения электроэнергии и наводнения

Из-за шторма в пятницу более 4 миллионов домохозяйств по всей стране остались без электричества, согласно данным "poweroutage.us". Дома были разрушены, а целые города оказались под водой. Сообщалось о смертельных случаях и травмах из-за упавших деревьев, а также о людях, погибших в своих автомобилях и домах. Многие дороги в пострадавших районах были смыты и закрыты.

В городе Эрвин, Теннесси, произошло сильное наводнение, в результате чего более 50 человек нашли убежище на крыше больницы. Полиция и службы экстренной помощи эвакуировали их с помощью вертолета. Все были успешно эвакуированы, об этом объявил сенатор от Теннесси Билл Хагерти в социальной сети X.

В Северной Каролине власти призывали жителей прилегающих городов эвакуироваться из-за риска прорыва дамбы на озере Лур. Аналогичные приказы об эвакуации были отданы в Ньюпорте, Теннесси, городе с населением около 7000 человек, где дамба также была под угрозой прорыва. В обоих случаях был дан сигнал "все в порядке".

Неопределенное количество жертв

На данный момент точное количество погибших от шторма неизвестно. "Нью-Йорк Таймс" сообщает о 41 смерти в четырех штатах, ABC News - о 42, а CNN - о 45. Официально подтверждены только восемь смертельных случаев во Флориде, 11 в Джорджии и два в Северной Каролине. Полная картина разрушений часто становится ясной лишь через несколько дней после того, как шторм проходит и вода спадает.

Штормы вроде "Хелен" вызывают мрачные воспоминания о прошлых штормах в Соединенных Штатах. Два года назад ураган "Иан" причинил значительный ущерб во Флориде, в результате чего погибли более 100 человек. В то время центр шторма прошел над густонаселенными районами юго-запада штата и пронесся через прибрежные города с ветром около 240 километров в час.

Тропические циклоны образуются над теплой океанской водой. Эксперты считают, что увеличение глобального потепления повышает вероятность сильных штормов. Сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября.

Разрушительная сила шторма продолжала двигаться на север, "Хелен" ослаб до тропического шторма и переместился через Аппалачи. Несмотря на ослабление, шторм все еще представлял угрозу, вызвав отключение электроэнергии для более чем 4 миллионов домохозяйств по всей стране в пятницу.

Сильные наводнения в Эрвине, Теннесси, заставили более 50 человек искать убежище на крыше больницы. Ситуация была критической, но спасательным командам удалось эвакуировать всех с помощью вертолета.

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