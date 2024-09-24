Тропический шторм Хелен, как прогнозируется, быстро начнет распространяться и значительно усилится до того, как ударит по Флориде.

Возмущение атмосферы пока еще не полностью сформировалось, но вскоре должно развиться, поэтому Национальный центр ураганов присвоил ему название Потенциальный тропический циклон Девять, чтобы предупредить о грядущей опасности.

Тропические штормовые и ураганные предупреждения действуют в определенных регионах Мексики и Кубы. Подобные предупреждения могут быть объявлены и для США, с возможной высадкой в Флориде уже в ночь на четверг.

Потенциальный тропический циклон Девять – это неорганизованная группа дождей и грозовых облаков, вращающаяся в западной части Карибского моря. Эта система может привести к потенциально вызывающим наводнения осадкам в Центральной Америке, Мексике, Кубе и Ямайке, пытаясь сформироваться в тропическую систему.

Хотя его путь и интенсивность могут измениться, Гелена, скорее всего, будет двигаться на север над чрезвычайно нагретым заливом Мексиканского залива, что может усилить его силу при столкновении с американским побережьем Мексиканского залива.

Национальный центр ураганов ожидает, что Гелена значительно усилится над беспрецедентно теплым заливом Мексиканского залива – сценарий, который становится все более вероятным из-за глобального потепления, вызванного загрязнением ископаемым топливом.

Сильные ветры, потенциально разрушительные, и нагонные волны ожидаются в месте высадки системы. Система также вызовет штормовое море в заливе и может генерировать мощные волны и опасные прибои во всем расширенном бассейне, особенно во второй половине недели.

Национальный центр ураганов указывает на район Большой излучины Флориды как на вероятное место высадки, но жители от Флоридского побережья до восточной Луизианы должны оставаться бдительными на этой неделе.

Доверие к точному пути системы вырастет, когда она сформируется, так как модели предсказания испытывают трудности в точном определении его пути без четкого центра.

Коллективные модели предсказаний, представляющие собой множество запусков модели с небольшими отклонениями, указывают на восточное побережье залива как на наиболее вероятное место высадки позже в неделе. Чем ближе друг к другу сходятся траектории коллективных моделей, тем выше уровень доверия к траектории.

Хотя есть более сфокусированная группа вдоль восточного побережья залива, это еще не точно.

Независимо от его точного пути, значительные осадки возможны на значительной части Юго-Востока уже со среды. Уровень 2 из 4 риска сильных дождей установлен для большей части Флориды, Джорджии, Алабамы и частей Каролин на четверг, согласно Центру прогнозирования погоды.

Этот шторм может стать четвертым ураганом, поразившим США в этом году. Три других шторма значительно усилились перед высадкой как ураганы: Берyll, Debby и Francine.

В последний раз четыре или более ураганов влияли на США в течение одного сезона в катастрофическом 2020 году.

Погодные условия в заливе Мексиканского залива, скорее всего, существенно повлияют на усиление Потенциального тропического циклона Девять. Жители Центральной Америки, Мексики, Кубы и Ямайки должны внимательно следить за погодой из-за возможных сильных дождей и наводнений.

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