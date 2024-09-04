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Тропический шторм Яги пересекает Южно-Китайское море.

Тайфун 'Яги', который ранее уничтожил Филиппины, теперь набирает силу и движется к Китаю во время сезона тайфунов в Азии. Существует возможность, что он может усилиться до супертайфуна.

 and  Viktoriya Miller
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Яги в данный момент движется в сторону Китая как полноценный тайфун.
Яги в данный момент движется в сторону Китая как полноценный тайфун.

- Тропический шторм Яги пересекает Южно-Китайское море.

Тропический шторм "Яги" усилился до тайфуна в Южно-Китайском море, вызывая беспокойство у прилегающих стран. По даннымJoint Typhoon Warning Center, он изначально направлялся к Гонконгу и материковому Китаю, с запланированным приземлением в пятницу.

Метеорологи предсказывают, что тайфун ударит по восточному побережью южного китайского острова Хайнань и побережью провинции Гуандун. Метеорологические эксперты предполагают, что шторм может усилиться еще больше, возможно, превратившись в супертайфун, который определяется как тропическая система с ветрами более 240 километров в час.

Сначала считалось, что в его пути находятся Китай и Вьетнам, с потенциальным приземлением между воскресеньем и понедельником для Вьетнама. Премьер-министр Фам Минь Чинь выпустил срочный декрет во вторник, призывая различные министерства, ведомства и местные власти в нескольких прибрежных провинциях немедленно приступить к подготовке к шторму. Соседние страны Лаос также предупредили своих граждан о предстоящих неблагоприятных погодных условиях.

Ранее в Филиппинах, "Яги" вызывал хаос в качестве тропического шторма. Количество погибших от наводнений, оползней и внезапных наводнений возросло до 16, а 21 человек все еще числятся пропавшими без вести. Почти 1,7 миллиона человек в Юго-Восточной Азии были затронуты штормами, как сообщает национальное управление по управлению стихийными бедствиями и полиция.

Примерно 88 000 жителей были вынуждены переместиться в центры эвакуации. В некоторых регионах люди боролись с водой по грудь. В некоторых районах стали необходимы спасательные операции на лодках. Занятия в школах были приостановлены, полеты были прекращены, а морские перевозки были временно приостановлены в определенных местах.

Филиппины обычно сталкиваются с примерно 20 тайфунами в год. Самый смертоносный шторм на данный момент, "Хайян" в ноябре 2013 года, унес жизни более 6300 человек.

Другие страны, возможно, тоже должны подготовиться, учитывая возможность дальнейшего усиления тайфуна. Если он сохранит свой курс, тайфун может угрожать другим прибрежным районам, помимо Хайнаня и Гуандуна.

Кроме того, международное сообщество должно внимательно следить за ситуацией, поскольку воздействие такого мощного тайфуна может распространяться за пределы непосредственного региона и потребовать гуманитарной помощи.

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