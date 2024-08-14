Тропический шторм Эрнесто приближается к урагану, когда он обходит Пуэрто-Рико, вызывая опасения по поводу наводнений и отключения электроэнергии

Центр шторма находился примерно в 60 милях к востоку-северо-востоку от Сан-Хуана во вторник вечером после того, как прошел над Виргинскими островами, сообщил Национальный центр по слежению за ураганами в 11 часов вечера. Эрнесто, пятый названный шторм сезона ураганов в Атлантике, имел максимальную устойчивую скорость ветра 65 миль в час.

Хотя его центр не пройдет над Пуэрто-Рико, а вместо этого обойдет его с северо-востока, шторм все еще может принести от 8 до 10 дюймов осадков на остров, что, скорее всего, вызовет опасные наводнения и оползни, сказал центр ураганов. Наибольшее количество осадков ожидается на юго-восточной части острова.

Эрнесто направится в открытые воды Атлантики в среду, но до этого его сила будет ощущаться в некоторых частях Карибского бассейна.

Введены предупреждения об ураганах и тропических штормах для Виргинских островов и небольших островов Пуэрто-Рико Виккес и Кулебра. Весь остров Пуэрто-Рико также находится под предупреждением о тропическом шторме.

Предупреждения о наводнениях действуют на Виккесе и Кулебре до 6 часов утра в среду, так как "наводнения уже происходят или начнутся в ближайшее время", сказал Национальный метеорологический сервис.

На восточном побережье Пуэрто-Рико уровень воды может подняться на 3 фута из-за нагонной волны, а смертельно опасные волны и приливные течения могут представлять опасность для всех, кто находится в воде.

Губернатор Пуэрто-Рико Педро Пиерлуиси мобилизовал Национальную гвардию и призвал людей укрыться в своих домах с вечера вторника. По всему острову закрыты общественные школы, и открыто почти 80 убежищ в ожидании Эрнесто.

Жителям также было предписано готовиться к широкомасштабным отключениям электроэнергии, поскольку электрическая сеть острова все еще восстанавливается после того, как она была парализована ураганом Марии в 2017 году.

Отключения электроэнергии являются привычным неудобством для пуэрториканцев, многие из которых наблюдали за медленными усилиями по модернизации электрической сети, которая все еще очень уязвима для природных катаклизмов.

Компания LUMA Energy, которая управляет передачей и распределением электроэнергии на Пуэрто-Рико, заявила, что мобилизовала команды по всему острову для устранения отключений. И президент LUMA, Хуан Сака, призвал людей сообщать о черныхouts, отметив, что утилита может не знать обо всех из них.

"Электрическая система Пуэрто-Рико недостаточно модернизирована для обнаружения отключений электроэнергии", - сказал Сака во вторник, сообщает АП.

Администрация по чрезвычайным ситуациям сможет оказать помощь Пуэрто-Рико и Виргинским островам в немедленном реагировании на шторм, включая операции по поиску и спасению и поставки генераторов, сообщил представитель агентства Джакинт Ротенберг CNN.

"Люди Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов не чужие к штормам", - сказал Ротенберг. "Они знают, как готовиться, но я знаю, что там также много путешественников - люди, которые посещают острова летом ради развлечений".

При отключениях электроэнергии важно иметь под рукой не портящиеся продукты, зарядить любые электронные устройства и спланировать, как сохранить прохладными лекарства, которые нужно хранить в холодильнике.

"Очень важно, чтобы люди не были беспечными, чтобы они серьезно относились к шторму и готовились к его последствиям", - сказал Ротенберг.

Куда движется Эрнесто

Эрнесто начнет плавно поворачивать на север в среду, уводя его от Карибского моря и в открытые воды Атлантики, где он, скорее всего, усилится, когда приблизится к Бермудам в пятницу.

Эрнесто может стать сильным ураганом к выходным, когда он приблизится к Бермудам. Еще рано сказать, насколько близко Эрнесто подойдет к Бермудам и сколько осадков и ветра он принесет.

Насколько сильным станет Эрнесто, будет в значительной степени зависеть от очень теплой океанской воды и от того, насколько сильные ветры верхнего уровня станут над регионом. Возможно, Эрнесто станет ураганом категории 3 или выше к концу этой недели.

Траектория Эрнесто также может измениться в зависимости от ряда факторов, в том числе от того, когда он будет повернут на север. Позднее поворот означало бы, что шторм повлияет на более западные районы, такие как Гаити или южные Багамы.

Эрнесто будет иметь широкие последствия позже этой недели и в выходные, несмотря на то, что его траектория пройдет где-то над открытым Атлантическим океаном.

Шторм будет взмучивать моря на сотни миль и может создавать опасные приливные течения для восточного побережья США, Багамских островов и некоторых частей Карибского бассейна до начала следующей недели.

Метролог CNN Мэри Гилберт и CNN Элла Нилсен внесли свой вклад в этот отчет.

Несмотря на то, что он не напрямую влияет на Пуэрто-Рико, Эрнесто прогнозируется принести существенное количество осадков, что может привести к наводнениям и оползням. На острове подготовлено почти 80 убежищ в преддверии шторма, а жители также готовятся к широкомасштабным отключениям электроэнергии из-за хрупкой и устаревшей электрической сети, все еще восстанавливающейся после урагана Марии.

Читайте также: