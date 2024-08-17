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Тропический шторм Эрнесто обрушился на берега Бермудских островов

Жителям Бермуд необходимо готовиться к сильным порывам ветра и сильному дождю. Американская метеорологическая служба ожидает аномально активный сезон ураганов в 2023 году.

 and  Anne Legman
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- Тропический шторм Эрнесто обрушился на берега Бермудских островов

Тропический шторм "Эрнесто" обрушился на Бермуды. Шторм с ветром около 140 километров в час поразил западную часть Бермудских островов, согласно данным Национального центра ураганов США (NHC). "Эрнесто" в настоящее время, скорее всего, повернет на северо-восток. Приземлившись, "Эрнесто" ненадолго ослаб, но может восстановить свою силу к выходным.

NHC выпустил предупреждение о сильных осадках, значительных волнах и наводнениях. Восточное побережье Северной Америки не будет напрямую затронуто "Эрнесто". Однако купальщики и загорающие должны быть готовы к мощным волнам и течениям и следовать указаниям местных спасателей на пляже.

Отключения электроэнергии в Пуэрто-Рико

В то время как "Эрнесто" превратился в ураган, когда находился вблизи Пуэрто-Рико, широкомасштабные отключения электроэнергии произошли на острове в среду. Местные СМИ сообщают о сильных осадках, наводнениях и fallen trees. Виргинские острова также пострадали от шторма.

Из-за аномально высоких температур океана и приближающейся "Ла Нины", эпизода более холодных вод в Тихом океане, американское метеорологическое агентство NOAA предупреждало о чрезвычайно активном сезоне ураганов в Атлантике в этом году. Этот цикл начался в июне и продлится еще шесть месяцев. Уже в июле "Берли" стал первым ураганом высшей категории 5 в сезоне.

Пострадавшим регионам рекомендуется подготовиться к возможным дальнейшим отключениям электроэнергии, так как "Эрнесто" может восстановить свою силу. Несмотря на то, что Восточное побережье Северной Америки не будет напрямую затронуто, оно все равно может испытать другие последствия, такие как сильные течения.

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