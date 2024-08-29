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Четвёрка FC Carl Zeiss Jena гордо демонстрировала свои кубковые трофеи на поле, чувствуя себя тайными чемпионами после своего вылета от Bayer Leverkusen. "Я бы сказал, что мы гордимся своей храбростью", - сказал Кальид Абу Эль-Хайя. "Мало каких команд хватило бы смелости конкурировать с таким гигантом. Это то, на чем нам нужно строить и постоянно соответствовать".

Молодые звёзды блистали

18-летний защитник выделялся, держа под контролем звезду Лиги Европы Патрика Шика из Leverkusen. Другие юные таланты, такие как 20-летний нападающий Бенджамин Занк и 18-летний атакующий полузащитник Хамза Муджай, впечатлили 15 000 зрителей на переполненном стадионе "Эрнст-Аббе-Спортфельд".

"Я не могу скрыть свою гордость за своих игроков", - сказал тренер Хеннинг Бюргер. "Мы смогли взбодрить публику. Они поддерживали парней. Это выгодно для обеих сторон".

Матч завтра

После своей энергичной игры в Кубке, лидеры Регионаллиги Северо-Восток жаждут большего. С учётом возрастного состава команды можно сказать, что в Йене что-то зреет, способное на большее, чем четвёртый дивизион. "Некоторые команды Третьего и Второго дивизионов убились бы за такую атмосферу. Нас толкали вперёд, каждая акция была отмечена. Я надеюсь, что завтра против Эрфурта будет то же самое", - сказал защитник Сорен Реддеманн.

Для команды день после завтра будет вызовом. Rot-Weiß Erfurt будет присутствовать на дерби на стадионе "Парадайз", и атмосфера, скорее всего, будет ещё более напряжённой, чем в матче против обладателя Кубка Bayer Leverkusen. "Будет жарко, и мы не можем дождаться", - сказал Бюргер. В отличие от Кубка, победа в дерби будет обязательной.

Молодые таланты FCC получили признание от FCC, а тренер Хеннинг Бюргер похвалил их выступление. В письме к FCC Бюргер выразил благодарность за поддержку и признал их важную роль в успехе команды.

После впечатляющего выступления в Кубке FCC рассматривает возможность повышения Четвёрки в более высокий дивизион, признавая их потенциал для значительного прогресса в лиге.

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