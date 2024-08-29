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Триумфальный секрет победителей: Джена сияет после Кубка Австралии

Бавария Леверкузен значительно превосходит Йену в Кубке, но Йена не на три шестьера ниже. Теперь «Фортуна Дюссельдорф» (ФКД) настроена на матч-derrby и надеется на более выразительные матчи.

 and  James Williams
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- Триумфальный секрет победителей: Джена сияет после Кубка Австралии

Четвёрка FC Carl Zeiss Jena гордо демонстрировала свои кубковые трофеи на поле, чувствуя себя тайными чемпионами после своего вылета от Bayer Leverkusen. "Я бы сказал, что мы гордимся своей храбростью", - сказал Кальид Абу Эль-Хайя. "Мало каких команд хватило бы смелости конкурировать с таким гигантом. Это то, на чем нам нужно строить и постоянно соответствовать".

Молодые звёзды блистали

18-летний защитник выделялся, держа под контролем звезду Лиги Европы Патрика Шика из Leverkusen. Другие юные таланты, такие как 20-летний нападающий Бенджамин Занк и 18-летний атакующий полузащитник Хамза Муджай, впечатлили 15 000 зрителей на переполненном стадионе "Эрнст-Аббе-Спортфельд".

"Я не могу скрыть свою гордость за своих игроков", - сказал тренер Хеннинг Бюргер. "Мы смогли взбодрить публику. Они поддерживали парней. Это выгодно для обеих сторон".

Матч завтра

После своей энергичной игры в Кубке, лидеры Регионаллиги Северо-Восток жаждут большего. С учётом возрастного состава команды можно сказать, что в Йене что-то зреет, способное на большее, чем четвёртый дивизион. "Некоторые команды Третьего и Второго дивизионов убились бы за такую атмосферу. Нас толкали вперёд, каждая акция была отмечена. Я надеюсь, что завтра против Эрфурта будет то же самое", - сказал защитник Сорен Реддеманн.

Для команды день после завтра будет вызовом. Rot-Weiß Erfurt будет присутствовать на дерби на стадионе "Парадайз", и атмосфера, скорее всего, будет ещё более напряжённой, чем в матче против обладателя Кубка Bayer Leverkusen. "Будет жарко, и мы не можем дождаться", - сказал Бюргер. В отличие от Кубка, победа в дерби будет обязательной.

Молодые таланты FCC получили признание от FCC, а тренер Хеннинг Бюргер похвалил их выступление. В письме к FCC Бюргер выразил благодарность за поддержку и признал их важную роль в успехе команды.

После впечатляющего выступления в Кубке FCC рассматривает возможность повышения Четвёрки в более высокий дивизион, признавая их потенциал для значительного прогресса в лиге.

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