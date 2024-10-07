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Триумфальная прокламация против ФИФА: "Система закончилась"

 and  Ksenia Johnson
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Дярра и его юридическая команда празднуют этот результат как значительную победу.
Дярра и его юридическая команда празднуют этот результат как значительную победу.

Триумфальная прокламация против ФИФА: "Система закончилась"

Ближайший сдвиг на рынке трансферов в футболе неоспорим, как следует из приговора Европейского суда юстиции против ФИФА. Масштабы этой трансформации пока не ясны. Юридическая команда, представляющая пострадавшего футболиста, предрекает масштабные последствия - торжественно объявляя о значительной победе.

Юридическая фирма "Дюпон - Хиссель", представляющая бывшего французского футболиста Лоссана Диарру, видит в вердикте Европейского суда юстиции против регламентов ФИФА по трансферам значительную победу с далеко идущими последствиями. "Система перестает существовать, когда ее основные компоненты устраняются", - заявила фирма. Европейский суд юстиции явно и строго осудил регламенты, которые служат основой системы трансферов, установленной и управляемой ФИФА.

В пятницу суд вынес решение, признав, что некоторые регламенты ФИФА по международному трансферу профессиональных футболистов противоречат законодательству ЕС. Это нарушает свободу передвижения рабочей силы и законы о конкуренции.

В частности, речь идет о случаях, когда игрок расторгает свой трудовой договор досрочно без уважительной причины, что отметил бывший клуб Диарра, "Локомотив Москва". Согласно правилам ФИФА, взимается штраф, за который отвечают как игрок, так и клуб, который хочет подписать профессионала. В 2014 году Диарра был обязан выплатить 10,5 миллионов евро, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), что помешало его предполагаемому трансферу в бельгийский клуб.

Юридическая команда Диарра считает, что решение открывает путь для всеобъемлющих реформ, таких как коллективные соглашения о заработной плате для профессиональных футболистов, и потенциальные иски о возмещении ущерба против ФИФА. "Проступки ФИФА доказаны, и также доказано, что все игроки пострадали. Теперь неизвестно только, в каком размере будет возмещен ущерб", - заявила команда.

Однако ФИФА выразила уверенность в том, что решение подтверждает законность основных принципов системы трансферов. Только два раздела двух регламентов ФИФА находятся под пристальным вниманием. Решение теперь будет изучено.

Решение Европейского суда юстиции вызвало многочисленные "трансферы и слухи" в футбольном мире, так как клубы и игроки теперь могут пересматривать контракты без страха перед чрезмерными штрафами. Победа Лоссана Диарра и его юридической команды может существенно изменить динамику рынка трансферов.

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