Триумф Ульма окутан беспокойством, и судьба дает значительное, позднее приходящее решение.

Начало 7-го тура 2-й Бундеслиги: «Фортуна» Дюссельдорф одерживает важную победу. Как и в прошлом туре, лидер чемпионата одерживает победу в конце матча. В матче аутсайдеров, «Ульм», вернувшийся в лигу, набирает три очка, но испытывает серьезное потрясение.

Греuther Fürth vs Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:1)

«Фортуна» Дюссельдорф прервала свою серию поражений в матче против SpVgg Greuther Fürth и укрепила свое лидерство в 2-й Бундеслиге. Под руководством Даниэля Тиуне команда осталась непобежденной на выезде, одержав победу со счетом 2:1 (1:1) благодаря пенальти в конце матча.

«Фортуна» прервала серию из восьми подряд проигранных матчей в Фюрте. Конкуренты «Карлсруэ СК», «1. FC Магдебург» и «SC Падерборн» также последовали их примеру в 7-м туре.

Исак Йоханesson (90.+1) забил решающий пенальти в спорной ситуации. Ранее, Джованни Хаг (43.) вывел «Фортуну» вперед, но ошибка в обороне позволила Деннису Србени (45.) сравнять счет. Некоторое время спустя спортивный директор «Фюрта» Рашид Аззузи получил желтую карточку за протест против решения свободного удара.

«Фортуна» начала матч уверенно. Давид Ковнацки (16.) и Йона Нимец (26.) оба упустили ранние возможности, в то время как «Фюрт» также имел шансы через Ноэля Футкеу (37.) и Бранимира Хрготу (40.). Хаг и Србени обменялись голами перед перерывом.

Во втором тайме команды в основном нейтрализовали друг друга, пока Николас Гавор (72.) не упустил отличный шанс сделать счет 2:1 для «Фортуны». Гавор сумел обыграть вратаря «Фюрта» Нахуэля Нолла, но промахнулся мимо открытого гола. Как и в их дерби-победе над «1. FC Кёльном», «Фортуна» праздновала поздний гол.

SSV Ульм vs Eintracht Braunschweig 3:1 (2:0)

Промовированный SSV Ульм одержал вторую подряд победу, обыграв «Эйнге 1846» Брауншвейг со счетом 3:1 (2:0) и немного увеличив отрыв от зоны вылета. Однако радость была омрачена серьезной травмой основного вратаря Кристиана Ортага, которого пришлось унести с поля на носилках.

Ромарьо Рёш (14.) открыл счет после неудачного выноса мяча брауншвейгцами, а Мориц Краттенмахер забил второй гол в ворота самой слабой обороны лиги в Added-2 (39.). После перерыва Свен Кёhler (50.) из Брауншвейга был удален за серию фолов. Левенте Сабо (76.) забил гол престижа для гостей, но Феликс Хигль (84.) реализовал пенальти, установив окончательный счет 3:1.

Обе команды праздновали свои первые победы в сезоне в прошлом туре. Победа Ульма была особенно значимой: с победой 3:1 на выезде против SV Эльверсберг они одержали первую победу в 2-й Бундеслиге за 23 года.

Матч между новичками и командой, борющейся за выживание прошлого сезона, начался с множества ошибок. Ульм забил с первого же удара в створ ворот. Краттенмахер отдал пас на линию штрафной, где мяч отскочил от защитника и попал в пустые ворота, а Рёш добил его. После этого игра успокоилась, пока хозяева не забили гол в контратаке.

Огорчением для Ульма во втором тайме стало удаление их вратаря Кристиана Ортага после столкновения с мячом и возможной травмы шеи. Его заменил Никлас Тьеде, дебютировавший во второй лиге. Из-за длительной паузы игра была продлена на три минуты, но после третьего гола Ульма у Брауншвейга не осталось сил.

После победы со счетом 2:1 над «Греuther Фюртом», «Фортуна» Дюссельдорф продолжила свою победную серию в 2-й Бундеслиге. В следующем матче они надеялись сохранить свой ход против другой команды.

Несколько недель спустя футбольная команда Ульма праздновала свою вторую подряд победу, на этот раз над «Эйнге 1846» Брауншвейг, продлив свою беспроигрышную серию в дебютном сезоне во 2-й Бундеслиге.

Читайте также: