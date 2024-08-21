Триумф на Парижской Олимпиаде вызвал оптимизм среди тренеров мужской гимнастики в колледжах относительно будущего роста этого вида спорта.

Состав американской сборной на Олимпиаде в Париже, полностью состоящий из спортсменов из вузов NCAA, вызвал оптимизм среди тренеров колледжей. В команду вошли спортсмены из Стэнфорда, Мичиганского университета, Пенн-Стейт, а также программы, прекратившие существование в Миннесотском университете. Эти спортсмены составили значительную часть действующих программ, всего 15, из которых 12 относятся к Дивизиону I и три к Дивизиону III.

Изначально число было гораздо ниже. Уильям и Мэри объявили о намерении прекратить существование своей команды после сезона 2020-21, но later передумали.

В осени 2021 года произошло важное событие: Колледж Симпсона и Университет Гринвилл объявили о создании программ мужской гимнастики. Это был беспрецедентный шаг, так как последние 60 лет не добавлялось ни одной новой команды.

Главный тренер Пенн-Стейт Рэнди Джепсон был в восторге от этого события, сказав: "Это было очень волнующе. Мы не добавляли команды в течение 60 лет, и поэтому было очень приятно увидеть такое движение в сторону увеличения числа команд."

Колледж Симпсон и Университет Гринвилл, оба из Дивизиона III с примерно 1000 студентами каждый, не смущены разницей в размере с университетами Дивизиона I, такими как Мичиганский университет с 50 000 студентами. Как сказал главный тренер Симпсона Коллин Пейн, "Нас не волнует, что у Мичигана лучше зал, чем у нас. Мы выйдем и покажем лучшую гимнастику, на которую способны."

Гимнастика способствует такому мышлению из-за своей природы, объяснил Пейн, "В гимнастике нет защиты, верно? Я ничего не могу сделать с другими выступлениями. Все наши спортсмены могут контролировать только себя, свои выступления и то, что они будут делать на соревновательном ковре."

Симпсон и Гринвилл служат маяком надежды для будущего спорта, несмотря на свой короткий срок существования, эти небольшие программы уже показали конкурентоспособность против команд Дивизиона I. В конце предыдущего сезона Гринвилл даже занял более высокое место, чем Уильям и Мэри и Армия.

Однако одного лишь везения недостаточно для выживания программы. Eleven программ, которые когда-то выигрывали национальные чемпионаты, больше не существуют. Победа не гарантирует долговечность, но финансовая поддержка часто бывает решающей. Как правило, немногие виды спорта, кроме футбола и баскетбола, приносят прибыль, но NCAA находится в новой эре благодаря сделкам с именем, изображением и подобием (NIL) и более справедливому отношению к студентам-спортсменам как к сотрудникам.

Гимнастика имеет историю зависимости от частных организаций, отдельных от школ, поскольку многие гимнасты начинают соревноваться в клубах, когда их школы не предлагают этот вид спорта. Сделки NIL возникли из изменения политики NCAA в 2021 году, которое позволяет студентам-спортсменам получать прибыль от спонсорских возможностей.

Пейн видит потенциал в этой новой эре, "Я вижу место для NIL, где может произойти какое-то слияние между этой частной предпринимательской моделью и студенческим спортом, и если мы умны и движемся в правильном направлении, в чем я верю, то есть немало возможностей для гимнастики, которых нет у других видов спорта."

Этот потенциал, в сочетании с ростом популярности после Олимпийских игр, дает надежду на будущее мужской гимнастики. Пейн оптимистичен, "В моей тренерской карьере это, пожалуй, один из самых оптимистичных моментов. У нас есть что-то, что интересует людей, и надеюсь, мы сможем воспользоваться этим моментом с Олимпийскими играми, успехом и тем, как Стивен Недороскік managed to push whatever cultural buttons."

Стивен Недороскік, бронзовый медалист сборной США в командном первенстве и на коне, уже оказал положительное влияние на спорт, даже если его эффект еще не очевиден. Его домашний зал увидел беспрецедентный интерес со стороны родителей, желающих записать своих сыновей, и Недороскік даже появился на шоу Tonight.

Техническое мастерство Недороскіка впечатляет, но его личность привлекла внимание публики. От его толстых оправ до медитации на линии старта, до любви к кубику Рубика, Недороскік - загадка, которая привлекла многих.

Тренер колледжа Недороскіка Рэнди Джепсон видит в нем отличный пример того, какой тип студента процветает в гимнастике. "Есть так много парней, которые, возможно, не вписываются в нишу для баскетбола или футбола или футбола, и они, возможно, немного другие. Они смотрят на жизнь по-разному", - сказал Джепсон. "Они, возможно, более интеллектуальны и все еще хотят иметь эту спортивную возможность. Гимнастика предоставляет это, потому что она так сложна и так захватывающе и просто так весело."

Другие тренеры, с которыми CNN говорил, разделяют точку зрения Джепсона. Гимнастика привлекает определенный тип студента, и важно предоставлять программы на всех уровнях, чтобы поддерживать их интерес. "Я видел парней, которые имели реальный потенциал, может быть, не на уровне Олимпийских игр, но имели реальный потенциал стать хорошими гимнастами, которые отошли от этого, потому что они попали в старшую школу и поняли, что нет много возможностей", - сказал Пейн.

Чтобы продолжать и укреплять любимую команду с Олимпийских игр, должны быть пути от уровня юношеского до старшей школы, и в конечном итоге, до колледжа.

По словам Пейна, в нашей области Олимпийские игры служат вершиной, фактически являясь профессиональным уровнем для нас.

Многие выдающиеся женские гимнастки сразу после окончания школы переходят к профессиональной карьере. В отличие от них, большинство мужской национальной сборной США состоит из людей, которые либо уже учатся в колледже, либо уже окончили его. Это означает, что олимпийские спортсмены практически каждые выходные участвуют в соревнованиях NCAA, предоставляя зрителям возможность увидеть их мировое мастерство, не выезжая в Париж.

Джепсон подчеркнул, что уровень гимнастики на высокоуровневых соревнованиях NCAA, в том числе чемпионатах конференций, сопоставим с Олимпийскими играми.

Несмотря на соперничество и желание превзойти друг друга, эти команды признают свою общую участь: рост популярности нашего спорта.

Главный тренер Гринвиллского университета Зак Питерс поделился с CNN Sport: "Для мужской гимнастики мы, кажется, находимся в коллективной борьбе за расширение нашего спорта, и это замечательно прогрессирует". Он добавил: "Для мужской гимнастики это довольно необычно, и, я думаю, многих удивит дружба среди главных тренеров".

Удивительно, но у этого вида спорта еще есть значительный потенциал для роста, и, надеюсь, будущее будет укреплено бронзовой медалью команды США.

По словам Джепсона, "Элиты показывают свои навыки на мате каждые выходные, и это то, что видят фанаты. Они могут наслаждаться просмотром лучших из лучших в любое выходное во время студенческого сезона".

Приток новых команд в мужской гимнастике, таких как колледж Симпсона и Гринвиллский университет, возродил интерес к этому виду спорта, побуждая больше спортсменов участвовать, несмотря на то, что они из небольших учебных заведений. Успех этих команд, таких как Гринвилл, опережающий установленные программы, является свидетельством потенциала роста этого вида спорта.

По словам тренера Гринвиллского университета Зака Питерса, существует коллективное усилие среди главных тренеров по расширению мужской гимнастики, с беспрецедентной дружбой и общей целью повысить популярность этого вида спорта.

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