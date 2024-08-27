- Тринадцать дней в джунглях: перевернутая роль молы

Зак покидает: Торстен Легат покидает легендарный лагерь RTL. Интересно, что, скорее всего, самый заинтересованный в победе в юбилейном сезоне участник, покидает шоу в 13-м эпизоде "Я знаменитость... Выведи меня отсюда! Легенды", показанном на RTL+ во вторник вечером.

Провал в "Бассейн со слизью"

К сожалению, Торстену Легату и Джиджи Бирофио не удалось собрать все звезды из водного резервуара так же быстро, как их соперникам в испытании "Бассейн со слизью". В результате, Мола Адебиси и Эрик Штехфест решают, кто покинет шоу. Они выбирают Легата, и Мола обосновывает свой выбор тем, что Легат "самый сильный соперник". "Так тому и быть", - отвечает Легат, продолжая утверждать "Все хорошо".

Однако, похоже, "все не так хорошо", когда до него доходит осознание вылета. "Это конец нашего пути", - сокрушается Легат, не чураясь драматизма момента. "Я это пережил, я это ценил".

"Все хорошо" - "Все бред"

Он еще раз решительно заявляет "Все хорошо", а затем, возможно, признает правду: "Все бред", - бормочет 55-летний бывший футболист, по лицу текут слезы. "У меня так много боли внутри". Сначала он выразил негодование, когда конкурентка Георгина использовала нецензурную брань, но, возможно, для матерей действуют другие моральные принципы.

Между тем, в 13-м эпизоде ведущий Мола Адебиси делится своими взглядами на то, как матери и отцы выражают любовь к своим детям по-разному, своей неприязнью к эмансипации и верой в "классический брак" между мужчиной и женщиной как норму. Он даже говорит Саре Кнаппик: "Ты典型ная гетеросексуальная женщина".

"Реверс гендерных ролей"

Позже ведущий Ян Кёппен называет комментарии Молы "реверсом гендерных ролей". Мола гордо заявляет, что мужчины не должны выполнять задачи, традиционно связанные с женщинами, и наоборот, приводя примеры, такие как заправка машины и сборка шкафа IKEA. Он также заявляет, что мужчины должны быть осторожны сегодня и что двойные стандарты распространены. В то время как мужчину, комментирующего, что женщина должна готовить, критикуют, женщину, не интересующуюся готовкой, поддерживают. С безразличным тоном Мола также заявляет: "Моя жена - моя королева, но я - закон".

В то время как женские участницы выражают свое недоверие и несогласие, кандидат Эрик молчит, когда его просят внести свой вклад в дискуссию, заявляя: "Я бы предпочел ничего не говорить, иначе это может усугубиться".

В дискуссиях о гендерных ролях ведущий Мола Адебиси заявляет, что мужчины и женщины не должны придерживаться традиционных задач, выступая за пересмотр традиционных гендерных норм. Однако некоторые из его взглядов, такие как мнение, что мужчины не должны выполнять задачи, традиционно связанные с женщинами, вызвали споры и несогласие среди женских участниц.

Несмотря на сильные взгляды Молы на пересмотр гендерных ролей, кандидат Эрик Штехфест решает молчать, осознавая потенциальное усугубление текущей дискуссии.

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