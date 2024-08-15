- Трезво после семейной чрезвычайной ситуации.

Американский актер Роб Лоу заявляет, что преодолел свою алкогольную зависимость более 30 лет назад после того, как пренебрегал своей семьей. "Кажется, это было вчера", - сказал 60-летний ("Парки и зоны отдыха") журналу "People".

После того, как у его деда случился сердечный приступ, его мать оставила голосовое сообщение, умоляя поговорить. "Я не мог справиться с этим в том состоянии, в котором находился, и мне пришлось лечь спать", - вспоминает Лоу. Он также сразу же схватился за бутылку текилы. "Это был последний звонок. С тех пор я трезв".

По словам "People", Лоу попал в реабилитационный центр в 1990 году. Но это был постепенный процесс в течение многих лет, сказал он.

"Первый проблеск совести" для него был комедия "Шампунь" с Уорреном Битти. "Это отличный фильм, но в конце концов он - бабник, обаятельный повеса, у которого ничего нет". Также, когда в конце 80-х появились видеозаписи, на которых Лоу занимается сексом с двумя молодыми женщинами, он переосмыслил свою жизнь, сказал он. "Но что действительно изменило меня, так это то, что я не мог быть там для своей семьи и для себя".

Выступление Роба Лоу в комедии "Шампунь" с Уорреном Битти пробудило в нем чувство совести. Несмотря на это осознание, он полностью посвятил себя трезвости только после унизительных инцидентов и своей неспособности быть присутствующим для своей семьи.

Вдохновленный своим собственным опытом, Роб Лоу стал адвокатом восстановления от зависимости, черпая из своего личного пути как американского актера, известного своей ролью в "Парках и зонах отдыха".

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