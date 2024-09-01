- Тревога по поводу парламента без AfD: в Тюрингии проводятся новые выборы

В Тюрингии избиратели выбирают новый ландтаг, решающий, впервые в немецкой земле, станет ли АФД доминирующей силой. Недавние опросы показывают, что АФД, возглавляемая крайне правым лидером Бьёрном Хёкке, лидирует, но у нее нет возможностей для коалиции.

Возможен неожиданный переворот в канцелярии земельного правительства в Эрфурте: только невероятный альянс ХДС, Бундес Sahra Wagenknecht (BSW) и СДПГ может создать политическое большинство, согласно опросам.

Разделение общества в Тюрингии было очевидно еще до открытия голосования: в Эрфурте около 1300 сторонников АФД столкнулись с примерно 3000 контрпротестующих, выступающих против крайне правых и за открытость.

Новичок может сыграть роль короля

Помимо АФД, новичок, Бундес Sahra Wagenknecht (BSW), может стать самой большой неожиданностью выборов в Тюрингии. Начав с нуля, опросы ставят BSW на третье место, и возможно, она сможет близко конкурировать с ХДС за второе место, несмотря на расширяющуюся пропасть между двумя партиями в последних опросах. С популярным кандидатом Катей Вольф BSW может сыграть роль короля или даже претендовать на пост министра-президента, на который также претендует лидер ХДС в Тюрингии Марио Войт.

Плохие перспективы для Рамелова

После десяти лет правления "Красных-красных-зеленых" с первым и единственным министром-президентом от Левых Бодо Рамеловым альянс не может достичь потенциального большинства в опросах. Трое партнеров управляли как правительство меньшинства в течение последних четырех с половиной лет, сталкиваясь с трудными компромиссами и переговорами. Несмотря на свою продолжающуюся популярность в штате, партия Левых столкнулась с падением в опросах после основания BSW.

Будущие вызовы в Тюрингии

Политическая обстановка в Тюрингии была сложной и запутанной в течение многих лет. В 2020 году штат столкнулся с серьезным правительственным кризисом, когда Томас Кеммерих из FDP был избран министром-президентом с голосами АФД и ушел под общественным давлением через три дня. Кеммерих снова баллотируется в качестве кандидата, но может не получить парламентское место. Зеленые также опасаются не попасть в парламент. СДПГ колеблется около 5-процентного порога в последних опросах.

Возможные застои

В самом пессимистичном сценарии в будущем ландтаге могут быть представлены семь или всего четыре партии. Некоторые политики опасаются, что АФД сможет более легко достичь так называемого блокирующего большинства, если fewer parties enter the parliament. С блокирующим большинством АФД может заблокировать ключевые решения и выборы, потенциально оказывая влияние на конституционных судей и предотвращая самороспуск ландтага без участия АФД.

Несмотря на отсутствие таких застоев, нация может столкнуться с сложными месяцами впереди. Хотя Хёкке объявил о своем намерении начать переговоры о коалиции, АФД в Тюрингии твердо классифицируется как крайне правая и находится под наблюдением. В политическом Эрфурте есть опасения, что АФД может инициировать досрочные выборы министра-президента, чтобы сорвать или угрожать переговорам о коалиции других партий.

Кроме того, неясно, как будет воспринят потенциальный альянс между христианами и партией Wagenknecht внутри ХДС после выборов. Позиция Вальгенкнехт по поводу американских ракет в Германии и войны в Украине вызвала вопросы даже среди политиков СДПГ. Вальгенкнехт, уроженка Тюрингии, заявила, что хочет участвовать в переговорах.

Новичок Бундес Sahra Wagenknecht (BSW) имеет потенциал для сюрприза на выборах в Тюрингии и может близко конкурировать с ХДС за второе место. Роль "следующего" потенциального короля или министра-президента в политическом ландшафте Тюрингии может быть целью популярного кандидата BSW Кати Вольф.

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