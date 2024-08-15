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Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров

 and  James Williams
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После бронзы Олимпиады, Полайн Грабош и Леа Софие Фрайдрих завоевали еще одну медаль.
После бронзы Олимпиады, Полайн Грабош и Леа Софие Фрайдрих завоевали еще одну медаль.

- Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров

Олимпийские бронзовые медалистки Паулина Грабош и Леа Софие Фридрих, а также Клара Шнайдер (все — Трек-команда Бранденбург) убедительно выиграли золотую медаль в командном спринте на немецких чемпионатах по трековому велоспорту в Берлине на Velodrom перед своим отпуском. Эмма Хинце, входившая в бронзовый трио в Париже, не стартовала. Шнайдер, Грабош и Фридрих завоевали победу в 46,957 секунд, опередив Ландсвербанд Тюрингия и смешанную команду.

Команда rad-net Оссвальд, в составе которой был Роджер Клуге из Людвигсфельда, выиграла гонку на 4000 метров в командной гонке преследования, как и в прошлом году. Четверка догнала команду из Ландсвербанда Северный Рейн-Вестфалия прямо перед финишем. Бранденбург заняла третье место. В женском событии команда LKT из Котбуса, возглавляемая олимпийским стартером Лена Шарлотта Рейсснер, выиграла в 4:31,165 минут, опередив две смешанные команды.

Хенрик Хакманн из Bahnteam Рейнланд-Пфальц выиграл 1000-метровый кросс в 1:01,185 минут. Феликс Гросс из Лейпцига (1:01,626) занял второе место, а затем Бенджамин Буос из Зинген (1:01,807), оба из команды rad-net Оссвальд.

После своего успешного выступления на немецких чемпионатах по трековому велоспорту Паулина Грабош, Леа Софие Фридрих и Клара Шнайдер из команды спринта на Олимпийских играх были рады отправиться в отпуск. Что касается мужских событий, команда rad-net Оссвальд, которая ранее выиграла командную гонку преследования на Олимпийских играх, смогла завоевать еще одну победу.

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