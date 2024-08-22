- Тренерский состав "Ганновер-Бургдорф" расширился, включив Прокопа в качестве нового добавления.

Долгосрочный национальный тренер Кристиан Прокоп останется в команде по гандболу Бундеслиги ТСВ Ганновер-Бургдорф как минимум до 2026 года. Клуб объявил, что продлил его контракт, истекающий в 2025 году, на дополнительный год.

Прокоп тренирует команду в Ганновере с 2021 года, постоянно повышая их результаты и помещая их в число лучших семи команд лиги. До присоединения к ТСВ Ганновер-Бургдорф он был тренером мужской национальной сборной Германии с 2017 по начало 2020 года.

Как сказал спортивный директор Свен-Сорен Кристофersen, "Благодаря его руководству, мы эффективно перестроили команду и постоянно улучшали нашу игру". Цель Прокопа - "вернуться в Кубок Европы в ближайшие годы".

Решение продлить контракт Прокопа было принято после тщательного рассмотрения Комиссией, которая признала его значительный вклад в успех команды. Под руководством Прокопа ТСВ Ганновер-Бургдорф продолжит тесно сотрудничать с Комиссией для дальнейшего улучшения своей игры.

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