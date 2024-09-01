- Тренерский состав Дармштадта переживает беспорядки.

После разгромного поражения 0:4 от Эльверсберга и набора всего одного очка в четырех первых матчах чемпионата, главный тренер Дармштадта 98 Торстен Либеркнехт принял трудное решение и ушел с поста в клубе, вылетевшем из Бундеслиги.

51-летний Либеркнехт объяснил свое решение так: "Я всегда верил, что никто не выше клуба, и это включает меня. Надеюсь, моя отставка поможет всем двигаться вперед и объединить усилия для предстоящих вызовов".

Клуб официально удовлетворил просьбу Либеркнехта после тщательных дискуссий. Спортивный директор Дармштадта Пол Ферни сказал: "Мы ценим Торстена и безмерно благодарны за его вклад на протяжении многих лет. Однако для успеха SV 98 необходимо полная энергия и преданность спортивному перевороту".

Либеркнехт, который был с гессенцами с 1 июля 2021 года, провел 112 официальных матчей. Несмотря на то, что он вернул команду в Бундеслигу в 2023 году, они набрали всего 17 очков в предыдущем сезоне, заняв последнее место и вылетев. Негативная тенденция продолжилась в новом сезоне, и команда занимала предпоследнее место после третьего поражения.

Президент Рюдигер Фрицш выразил разочарование, сказав: "Сегодня не хороший день для SV Darmstadt 98. Уходит преданный человек, который внес значительный вклад в клуб".

Либеркнехт был разочарован их выступлением против Эльверсберга. Ферни похвалил тренера, чьи обязанности временно перейдут к существующему тренерскому штабу Дариуса Шольтисика и Овида Хаджу. "В профессиональном футболе нечасто встретишь отношения, которые позволяют такую честную и открытую коммуникацию в такой сложной ситуации. Это вновь подчеркивает отношение и характер Торстена", - сказал Ферни.

Фрицш оптимистично смотрит в будущее, веря, что "в конечном итоге не вспомнят результаты последнего времени, а запомнятся фантастические победы, которые принес Торстен в SV 98". Однако первоначальная радость на Бёлленфальторе уже не чувствовалась, и разгромное поражение 0:4 от Эльверсберга в субботу оказало значительное влияние на Либеркнехта.

В свете их разочаровывающего выступления Либеркнехт почувствовал, что пришло время для перемен. "В футболе только тренер несет ответственность, и это я - даже если я чувствую себя обманутым командой сегодня", - сказал он после матча. Как бы то ни было, Либеркнехт не колебался, взял на себя ответственность и ушел всего через 24 часа.

Изменение тренерского состава произошло после плохой игры Дармштадта 98 в футболе, а недавнее поражение от Эльверсберга стало поворотным моментом. Команда набрала всего одно очко в первых четырех матчах чемпионата, вызывая опасения за их будущее в Бундеслиге.

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