Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФутбол

Тренерский состав Дармштадта переживает беспорядки.

После поражения со счётом 0:4 от SV Эльферсберга клубы SV Даунингштадт 98 и его главный тренер, Лихтенкнейхт, расстались. Этот шаг был предпринят из-за плохих результатов команды и спортивного спада в втором дивизионе.

 and  James Williams
Время чтения 2 минут

- Тренерский состав Дармштадта переживает беспорядки.

После разгромного поражения 0:4 от Эльверсберга и набора всего одного очка в четырех первых матчах чемпионата, главный тренер Дармштадта 98 Торстен Либеркнехт принял трудное решение и ушел с поста в клубе, вылетевшем из Бундеслиги.

51-летний Либеркнехт объяснил свое решение так: "Я всегда верил, что никто не выше клуба, и это включает меня. Надеюсь, моя отставка поможет всем двигаться вперед и объединить усилия для предстоящих вызовов".

Клуб официально удовлетворил просьбу Либеркнехта после тщательных дискуссий. Спортивный директор Дармштадта Пол Ферни сказал: "Мы ценим Торстена и безмерно благодарны за его вклад на протяжении многих лет. Однако для успеха SV 98 необходимо полная энергия и преданность спортивному перевороту".

Либеркнехт, который был с гессенцами с 1 июля 2021 года, провел 112 официальных матчей. Несмотря на то, что он вернул команду в Бундеслигу в 2023 году, они набрали всего 17 очков в предыдущем сезоне, заняв последнее место и вылетев. Негативная тенденция продолжилась в новом сезоне, и команда занимала предпоследнее место после третьего поражения.

Президент Рюдигер Фрицш выразил разочарование, сказав: "Сегодня не хороший день для SV Darmstadt 98. Уходит преданный человек, который внес значительный вклад в клуб".

Либеркнехт был разочарован их выступлением против Эльверсберга. Ферни похвалил тренера, чьи обязанности временно перейдут к существующему тренерскому штабу Дариуса Шольтисика и Овида Хаджу. "В профессиональном футболе нечасто встретишь отношения, которые позволяют такую честную и открытую коммуникацию в такой сложной ситуации. Это вновь подчеркивает отношение и характер Торстена", - сказал Ферни.

Фрицш оптимистично смотрит в будущее, веря, что "в конечном итоге не вспомнят результаты последнего времени, а запомнятся фантастические победы, которые принес Торстен в SV 98". Однако первоначальная радость на Бёлленфальторе уже не чувствовалась, и разгромное поражение 0:4 от Эльверсберга в субботу оказало значительное влияние на Либеркнехта.

В свете их разочаровывающего выступления Либеркнехт почувствовал, что пришло время для перемен. "В футболе только тренер несет ответственность, и это я - даже если я чувствую себя обманутым командой сегодня", - сказал он после матча. Как бы то ни было, Либеркнехт не колебался, взял на себя ответственность и ушел всего через 24 часа.

Изменение тренерского состава произошло после плохой игры Дармштадта 98 в футболе, а недавнее поражение от Эльверсберга стало поворотным моментом. Команда набрала всего одно очко в первых четырех матчах чемпионата, вызывая опасения за их будущее в Бундеслиге.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке
Федеральные земли Германии

Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке

Во время тестовой игры, aktualный вице-чемпион столкнулся ситуа цветащащихся неполадок. В particular, два недавние дебютанты не смогли произвести впечатление

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года
Федеральные земли Германии

"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года

FC Байерн чествует своих икон Ули Хёнесса, Зепп Маира, Пауль Брайтнер, 'Кацхе' Шварценбека и многих других, отмечая полвека со дня первой победы в Лиге чемпионов УЕФА в Брюсселе.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Основное событие Дня Саксонии-Анхальт - восхитительный парад в Штэндале
Федеральные земли Германии

Приблизительно 150 000 человек присоединяются к празднованию Дня Саксонии-Анхальта в Штендале.

Парад является главным аттракционом в День Саксонии-Аnhalt. В нём приняли участие примерно 3000 человек. Президент-министр считает его триумфальным празднованием штата.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
На кубковом матче тренер Марко Розен из Лейпцига встречается с командой Штутгарт Pauli.
Федеральные земли Германии

Во втором раунде: Лейпциг выиграл у Паули, Динамо встретится с Дармштадтом.

В футбольном музее Германии решаются пары второго раунда Кубка DFB. Клубы из Саксонии должны встретиться с благоприятными соперниками в предстоящих играх.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Среди красного тумана Монцы, Леклерк праздновал свое победное путешествие.
Спорт

Среди красного тумана Монцы, Леклерк праздновал свое победное путешествие.

В отсутствие Верстаппена и Норриса Леcler из Монако занимает место. Энтузиасты формулы-1 проявляют волнение. Тем не менее, среди претендентов на титулы существуют несколько вопросов.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке
Федеральные земли Германии

Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке

Во время тестовой игры, aktualный вице-чемпион столкнулся ситуа цветащащихся неполадок. В particular, два недавние дебютанты не смогли произвести впечатление

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года
Федеральные земли Германии

"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года

FC Байерн чествует своих икон Ули Хёнесса, Зепп Маира, Пауль Брайтнер, 'Кацхе' Шварценбека и многих других, отмечая полвека со дня первой победы в Лиге чемпионов УЕФА в Брюсселе.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Спасатели извлекают пострадавшую женщину из завалов.
Политика

17:44 Лондон: российские наземные войска ускоряют продвижение в сторону Покровска

17:44 Лондон: российские наземные войска ускоряют продвижение в сторону Покровска 17:16 Пострадавшие и раненые после российского обстрела Курacho Военные России обстреляли город Курacho в области Донецк. По словам главы военной администрации Донбасса Вадима Филласкина в Telegram, погибли как минимум трое, и еще девять получили ранения. Считается, что город

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно