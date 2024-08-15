- Тренер VfB объявляет о трансферы - "качественные игроки" ищут

ВФБ Штутгарт готовится к дальнейшим изменениям в составе и, после ухода лидера обороны и участника Евро-2020 Вальдемара Антона, планирует подписать еще одного защитника. "Поиски продолжаются, чтобы пригласить игрока высочайшего уровня. То, что мы ищем и нуждаемся в этом, не подлежит сомнению", - сказал тренер Себастьян Хёнесс перед субботним (20:30 по центральноевропейскому времени, Sat.1 и Sky) Суперкубком против двукратных победителей Байера Леверкузен.

Хёнесс имел в виду вопрос подписания нового центрального защитника, отметив, что клуб уже подписал Джеффа Шабота, но не стал вдаваться в подробности о желаемых качествах.

"Мы еще не завершены, мы еще не финалисты", - сказал Хёнесс, добавив, что на это потребуется время и прося терпения. "Вот почему это также займет немного времени. Мы уже отпустили многих игроков и приняли многих новых".

Несмотря на уход ключевых игроков Антона, Серу Гвирасси и Хироки Ито, тренер считает, что команда хорошо подготовлена к предстоящему сезону Бундеслиги. Однако он признает, что после подготовки не знает точно, где находится команда, и предстоящий сезон с его многочисленными требованиями и участием в Лиге чемпионов будет "естественно сложным".

ВФБ Штутгарт провел исключительный сезон после двух почти вылетов и даже смог вытеснить ФК Байерн Мюнхен с второго места в таблице Бундеслиги.

Тренер стремится найти выдающегося защитника, чтобы укрепить состав ВФБ Штутгарт, готовясь к субботнему Суперкубку на Sat.1 против Байера Леверкузен. Поиски нового центрального защитника были подчеркнуты Себастьяном Хёнессом, который подчеркнул, что команда еще не завершена.

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