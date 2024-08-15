- Тренер Шустер демонстрирует свое "расслабленное" отношение перед началом матча против Фрайбурга.

Впервые за два с половиной года на матче SC Freiburg в рамках официального соревнования появится новый главный тренер на скамейке запасных. Однако первый раунд матча в Кубке Германии против третьелигового клуба VfL Osnabrück в субботу (15:15/Sky) вряд ли станет серьезным испытанием для Юлиана Шютца - первые два матча Бундеслиги против VfB Stuttgart и FC Bayern Munich будут более показательными.

"Я удивлен, насколько я спокоен", - сказал преемник культового тренера Кристиана Штрейха перед своим дебютом. Тренер и команда нашли друг друга, все хорошо приняли изменения. "Если бы я представлял это себе раньше, то именно так бы и нарисовал", - объяснил 39-летний Шютц.

В принципе, он подходит к своей первой роли главного тренера с большим оптимизмом, чего не скажешь о Штрейхе, который был более прагматичным пессимистом. Работа Шютца с командой все еще основана на работе его предшественника, под руководством которого он также играл и работал в качестве мостикового тренера между молодежью и профессионалами в течение шести лет.

Шютц хочет играть более атакующим образом

Состав команды в основном остался прежним, за исключением Яниккеля (VfB Stuttgart), покинувшего клуб. Шютц внес несколько изменений в тренировках и системе игры. Он хочет давить выше в определенных ситуациях и играть более атакующим и креативным образом, даже если это значит быть более уязвимым для контратак - как это было видно на товарищеских матчах.

"Сначала у нас может быть период адаптации", - говорит капитан SC Freiburg Кристиан Гюнтер. Однако игроки полностью поддерживают изменения "потому что они соответствуют нашим сильным сторонам".

Неопытность нового главного тренера, его относительно молодой возраст и тот факт, что он когда-то играл с некоторыми из своих нынешних игроков, не волнуют профессионалов. "У него есть фундаментальная авторитетность", - говорит новый подписчик Патрик Остерхаге. "От него исходит, что он хочет передавать содержание. Он много говорит с нами о деталях, и я убежден, что он делает игроков лучше".

Во время подготовки Шютца видели, как он шутит с игроками, обнимает их, но также бывает ясным и критичным, когда что-то ему не нравится. "Ключевое слово" для него в отношении команды - "вместе". Как и Штрейх, он требует этого решительно: "Это абсолютно базовое условие, независимо от того, что мы делаем, мы делаем это вместе".

Фрайбург столкнется с "абсолютной физичностью" в Кубке

"Я знаю, что нам нужно дать время, и что я тоже должен дать себе время", - объясняет дебютант-тренер. Однако состав уже доказал, что способен сыграть достойную роль в Бундеслиге. Сначала, однако, SC нужно преодолеть первый барьер Оснабрюка. "Такого соперника и такого стадиона в первом раунде не пожелаешь", - говорит Шютц. Оснабрюк характеризуется "абсолютной физичностью".

Команду Фрайбурга уже предупредили об оснабрюкцах. В сезоне 2021/22 они смогли обыграть Оснабрюк только в серии пенальти во втором раунде Кубка на тесном стадионе на Бременском мосту. В то время Оснабрюк также был в 3-й лиге.

"Хорошо, что многие игроки имеют этот опыт, нам не нужно их предупреждать", - говорит Шютц. После этого SC даже добрался до финала Кубка, но уступил RB Leipzig в серии пенальти.

В преддверии матча Кубка Германии против VfL Osnabrück новый главный тренер SC Freiburg Юлиан Шютц признал физический вызов, который им предстоит преодолеть, отметив "абсолютную физичность" Оснабрюка. Ранее Фрайбург едва победил Оснабрюк в серии пенальти во время сезона Кубка 2021/22, матч, который Шютц вспоминал.

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