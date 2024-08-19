- Тренер из Виктории выражает гордость за свою молодежную команду, несмотря на их исключение из кубкового турнира.

Тренер Виктории Берлин Денис Кутриб остался доволен своей молодой командой после поражения со счётом 1:4 от клуба Бундеслиги ФК Аугсбург. "Наши ребята не сдаются, они отдают все силы в течение 90 минут, делают все возможное", - сказал Кутриб, тренер команды региональной лиги. "Нам также нужно прощать им ошибки. Никаких проблем с этим нет".

Берлин удалось сохранить счёт равным на значительной части матча, но два поздних гола от Аугсбурга сделали результат более разгромным, чем он был на самом деле. "Аугсбург - это физически подготовленная команда, они могут поддерживать темп на протяжении всех 90 минут. И если вы не выжаты как лимон к концу матча, а я не был на скамейке запасных, то я очень горжусь этим", - сказал Кутриб.

Команде нужно постепенно прогрессировать

На поле выходили игроки Берлина, которые ещё были eligible для команды U19. "Конечно, они совершают много ошибок, и, конечно, не все будет работать гладко прямо сейчас. Но мы хотим помочь этим игрокам улучшаться шаг за шагом", - сказал 44-летний Кутриб. "И через три-четыре месяца они уже не будут совершать простые ошибки, и общая игра значительно улучшится". Виктория набрала четыре очка в своих первых трех матчах в региональной лиге.

Несмотря на то, что Виктория Берлин из другой лиги, их будущие соперники должны быть осторожны, так как юношеская команда Баварии показывает многообещающий прогресс. Стратегия Кутриба для своей команды - продолжать развивать таланты, стремясь к более высокому уровню игры через три-четыре месяца.

Читайте также: