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Тренер Финикса Адиго: "Мы Орлы".

Для большинства игроков клуба 1. FC Phoenix Любек из Северорегиональной лиги матч первого раунда в Кубке DFB против «Боруссии Дортмунд» станет игрой их жизни. Их тренер полон уверенности.

 and  Elizabeth Wells
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- Тренер Финикса Адиго: "Мы Орлы".

50 000 зрителей вместо 500, национальные игроки вместо полупрофессионалов Регионаллиги, "Боруссия Дортмунд" вместо "Блау-Вайсс Лöhne" или "СВ Тоддесфельде": Поездка в Кубок DFB и в hamburger Volksparkstadion будет похожа на путешествие в другой футбольный мир для большинства игроков четвертого дивизиона 1. FC Phoenix Lübeck.

"Будет очень, очень важно справиться с эмоциями и присутствием этой толпы. Мы можем играть в футбол", - сказал тренер Кристиано Адиго на пресс-конференции в Гамбурге в четверг перед матчем в субботу (6:00 вечера/Sky). Его капитан Йоханн Бергер сказал, что хочет сказать своим товарищам по команде перед самым важным матчем в истории клуба, "чтобы они были спокойны и не напрягались, и просто показывали свой лучший футбол".

Клуб из Шлезвига-Гольштейна находится во втором Кубке DFB. Впервые это было в сезоне 1976/1977. Теперь они играют против гиганта "Боруссии Дортмунд" - финалиста Лиги чемпионов прошлого сезона и пятикратного победителя Кубка DFB.

На тренера "Боруссии" Нури Шахина также есть давление

"Это довольно серьезный вызов, который нас ждет. Мы это знаем. Но мы будем готовы", - сказал Адиго, делая обычное библейское сравнение. У Давида против Голиафа не было шансов, сказал он. "Но как это закончилось, знает каждый". Для сенсации нужно, чтобы многое совпало, признал он. "Можно только надеяться, что "Боруссия" недооценит "Феникс Любек".

Но он также видит давление на своего коллегу по "Боруссии" Нури Шахина, который дебютирует в качестве главного тренера дортмундской команды в Кубке DFB. "Они не хотят проиграть первый титул здесь", - сказал Адиго. "Это уже может давить. И это наш шанс".

В то же время он также проявил большую самоуверенность: "Мы орлы. Известно, что Бог дает орлам крылья, и они летают и летают, никогда не уставая".

Перенос с домашнего стадиона Буньямсхоф с вместимостью 3000 зрителей был необходим по соображениям безопасности. Переезд на домашний стадион городского и лигового соперника VfB Lübeck на Лохмюле было бы трудно объяснить из-за фанатской вражды. Таким образом, в качестве альтернативной площадки остался большой Volksparkstadion в Гамбурге, примерно в 75 километрах отсюда.

За два дня до матча в Гамбурге было продано 49 700 билетов. 16 000 билетов достались команде Бундеслиги из Дортмунда, 3000 были зарезервированы для фанатов Любека. Volksparkstadion вмещает 57 000 зрителей, 10 000 из которых зарезервированы для фанатов HSV.

Финансово переезд оправдан tanto для HSV, как и для Феникса. Гамбургская команда получит 300 000 евро. Феникс также может рассчитывать на ту же сумму. Кроме того, есть 209 453 евро в виде призового фонда от DFB за участие в первом раунде кубка. Годовой бюджет Феникса составляет около 1,5 миллиона евро.

Однако не все фанаты домашней команды Hamburger SV довольны арендой. Некоторые протестовали с баннерами против аренды "их" арены во втором матче лиги против Hertha BSC в субботу.

"Играя роль доброго самаритянина с Донецком. Думая только о деньгах с Фениксом. Наш стадион не Airbnb, вы стервятники!" - написали ультрас на баннере. HSV уже предоставил свой стадион украинскому топ-клубу "Шахтер Донецк" для матчей Лиги чемпионов.

Адиго спокойно воспринимает недовольство. "Мы знаем, что Hamburger SV имеет очень, очень хорошую и великую фанатскую культуру. И каждый может выразить свое мнение", - сказал тренер. "Не нужно слишком глубоко анализировать".

Несмотря на выступление перед 50 000 зрителей, тренер 1. FC Phoenix Lübeck Кристиано Адиго призвал своих игроков оставаться спокойными, подчеркнув важность ментальной силы против "Боруссии Дортмунд" в Кубке DFB. Адиго признал давление на нового главного тренера "Боруссии" Нури Шахина, который стремится избежать поражения в дебютном матче.

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