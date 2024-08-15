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Федеральные земли ГерманииНовостиПервый - ФК Феникс Любек.

Тренер Феникса перед игрой BVB: "Пред нами доска"

Роли четко определлены до первого раунда матча в Кубке Германии между 1. FC Phönix Lübeck и команды Бундеслиги "Боруссия Дортмунд". Тренер "Феникса" сравниваетDavid и Goliath.}

 and  Viktoriya Miller
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- Тренер Феникса перед игрой BVB: "Пред нами доска"

Тренер Кристиану Адиго из 1. FC Phoenix Lübeck видит в роли явного аутсайдера в матче Кубка Германии против "Боруссии" Дортмунд шанс. "Это, безусловно, серьезное испытание для нас. Мы это знаем. Но мы будем готовы", - сказал 52-летний тренер на пресс-конференции в Гамбурге перед первым раундом матча в субботу (18:00/Sky).

Никто не давал Давиду против Голиафа шансов, отметил Адиго. "Но мы все знаем, чем все закончилось", - добавил он. Для сенсации должны совпасть многие факторы. "Мы можем только надеяться, что "Боруссия" недооценит Phoenix Lübeck". Матч состоится на стадионе "Волькспарк" в Гамбурге из соображений безопасности. Домашний стадион "Феникса", "Буниамсхоф", вмещает всего 3000 зрителей. Переезд на домашний стадион городских и лиговых rivals VfB Lübeck на "Лохмюле" был бы сложен из-за фанатских rivalries.

Почти 50 000 проданных билетов

За два дня до матча в Гамбурге было продано 49 700 билетов. 16 000 из них достались команде из Дортмунда, 3000 - фанатам из Любека. "Волькспарк" вмещает 57 000 зрителей, из которых 10 000 зарезервированы для фанатов HSV.

Многие фанаты Hamburger SV недовольны таким решением. Во время второго лигового матча против "Герты" БСК в прошлую субботу некоторые протестовали с баннерами.

"Играем в добрых парней с Донецком. Только думаем о пепле с Фениксом. Наш стадион не Airbnb, вы стервятники!", - написали ультрас на баннере. HSV уже предоставлял стадион украинскому топ-клубу "Шахтер" Донецк для матчей Лиги чемпионов.

Адиго воспринимает это недовольство с пониманием. "Мы знаем, что Hamburger SV имеет очень хорошую и великую фанатскую культуру. И у всех есть право высказывать свое мнение", - сказал тренер. "Нет необходимости слишком глубоко анализировать это".

Адиго признал недовольство некоторых фанатов HSV тем, что их команда делит "Волькспарк" с FC Phoenix Lübeck. "Мы понимаем, что Hamburger SV имеет богатую фанатскую культуру, и у всех есть право выражать свои мнения", - сказал он. Накануне матча против "Боруссии" Дортмунд Адиго надеялся, " peut-être que Borussia sous-estimera Phoenix Lübeck, comme le premier est FC Phoenix Lübeck".

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