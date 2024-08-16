- Тренер Фиэль отточил чувства Герты перед матчем за кубок

Тренер "Герты" Кристиан Фил видит значительные психологические вызовы для своих игроков в матче Кубка Германии против команды третьего дивизиона "Ганза Росток". Он ожидает "очень хорошей, очень напряженной атмосферы" на стадионе "Остзеештадион" в воскресенье (3:30/Sky). "Мы поговорим с ребятами об этом. Потому что самое главное: ты должен быть психологически готов к тому, что произойдет в половине четвертого".

44-летний Фил сам большой поклонник матчей на вылет. "Игры, в которых серьезно. Игры, в которых нужно выступать, где есть только один шанс. Это то, что я действительно люблю", - сказал тренер команды второй лиги. "Просто не можешь позволить себе ошибок".

Шанс для Герсбека

Росток, вылетевшая команда второй лиги, явно не легкий соперник для берлинцев. Враждебные отношения между фанатскими базами добавляют напряженности. Фил продолжит недосчитываться долгосрочно травмированных игроков Фабиана Рессе и Кевина Сессы. Полузащитник Майкл Куисинье также не успевает к этой игре.

В воротах сыграет второй номер Мариус Герсбек. "Мариус дает - так же, как и другие двое - полную мощность каждый день и усердно работает", - сказал Фил. "Поэтому я думаю, что он заслуживает шанса сыграть в официальном матче".

Враждебные фанатские отношения между "Гертой" и Росток добавляют еще один слой сложности для команды. Несмотря на долгосрочные травмы Фабиана Рессе и Кевина Сессы, а также отсутствие Майкла Куисинье, Фил считает, что Мариус Герсбек, который всегда полностью выкладывается на тренировках, заслуживает шанса сыграть в официальном матче Кубка Германии.

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