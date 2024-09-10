Тренер "Дельфинов" выражает растущее разочарование из-за сложной ситуации в Тайрек-Хилле, заявив: "Мне становится все труднее не чувствовать себя все более в ярости, чем больше я размышляю об этом".

"Меня становится труднее сохранять хладнокровие, чем больше я об этом размышляю," - сказал МакДэниел на пресс-конференции.

"И все потому, что я переживаю за моих товарищей по команде и их эмоциональное состояние, с которым я могу отчасти сочувствовать, но проблема в том, что я не могу полностью понять глубину их чувств, так как не переживал того же самого."

"Я верю в то, что нужно дождаться всех фактов, прежде чем делать выводы, но эмоции, которые мне доверяют, определенно тревожны," - продолжил МакДэниел.

"Однако из этой проблемы вытекают два положительных момента. Я очень горжусь тем, как мои товарищи по команде проявляют солидарность, и я так же горжусь тем, как они осознают значение своей платформы и планируют использовать ее разумно."

МакДэниел комментировал тот факт, что полиция удерживает запись с камер видеонаблюдения с места события, ссылаясь на продолжающееся расследование отдела внутренних расследований.

"Чтобы сформировать мнение, у всех должны быть все факты," - ответил МакДэниел.

"Я верю, что все будет тщательно рассмотрено. Я считаю, что этот вопрос слишком важен, чтобы его игнорировать, так что, возможно, я не в курсе всех деталей прямо сейчас."

"Факты очень важны, поэтому я считаю, что всем нужно дать возможность провести честный процесс, чтобы вся информация была обнародована," - добавил МакДэниел.

МакДэниел предположил, что короткая неделя перед домашней игрой может стать своего рода терапией для игроков.

"Есть много позитивных мыслей, которые можно применить, и иногда они могут стать нашим лучшим союзником - предоставить нам ultimate отвлечение," - заявил МакДэниел.

"Я не могу говорить конкретно об этой ситуации, но были бесчисленные случаи, когда отвлечения и товарищество предлагали утешение и поддержку игрокам в трудные времена."

Дельфины встретятся со своими соперниками по дивизиону, Биллс, на стадионе Hard Rock в Майами Гарденс, начало в 20:15 по восточному времени в четверг.

МакДэниел выразил свою поддержку своим товарищам по команде, сказав: "Я так же горжусь тем, как они осознают значение своей платформы и планируют использовать ее разумно." В свете недавних событий он подчеркнул: "Факты очень важны, поэтому я считаю, что всем нужно дать возможность провести честный процесс, чтобы вся информация была обнародована."

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