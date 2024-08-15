- Тренер BVB Сахин: "Они все еще в медовый месяц"

Новый тренер "Дортмунда" Нури Шахин считает, что его команда на правильном пути перед первым официальным матчем нового сезона. "Мы все еще на медовом месяце. Но на каждой тренировке я чувствую, что все знают, что делают. Видно, куда мы идем. Направление правильное", - похвалил преемник Эдина Терзича.

Подготовка к, казалось бы, легкой задаче в первом раунде Кубка DFB в субботу (6:00) против футболистов региональной лиги "Феникс Любек" проходит так же профессионально, как и к первому лиговому матчу через неделю против "Эйнге Франкфурт": "Мы знаем, что они играют. Мы очень тщательны и не преуменьшаем соперника ни в коем случае".

Подопечные из Любека отправятся из своего домашнего стадиона "Буниамсхоф" в большой hamburgский "Волькспарк" на матч с финалистами Лиги чемпионов. Ожидается, что thousands of fans придут посмотреть на матч.

Шахин хвалит новичка Бейера

Кроме травмированного форварда Серу Гюирасси, Шахин может рассчитывать на свой лучший состав. Будет ли в стартовом составе недавно подписанный Максимилиан Бейер из ТСГ 1899 Хоффенхайм, пока неизвестно. Шахин не скрывал своей большой благодарности универсальному нападающему, который обошелся примерно в 30 миллионов евро: "Макси был моей абсолютной мечтой. У него были другие предложения, но он хотел прийти к нам. Он игрок, который принесет нам много качества и поднимет нас до хорошего уровня".

Несмотря на недавние заголовки об якобы провалившихся переговорах с "Олимпиком Марсель", молодой звезда Юссуфа Мукоко, скорее всего, будет частью кубковой команды. 19-летний игрок, якобы, рассматривает возможность перехода из-за недовольства игровым временем. "Текущий статус таков, что он полноправный член нашей команды и важный игрок", - прокомментировал Шахин.

Финалисты Лиги чемпионов, БВБ, готовятся встретиться с аутсайдером из Любека в Кубке DFB. Шахин высоко оценил их новичка Максимилиана Бейера, перешедшего из ТСГ 1899 Хоффенхайм, назвав его "абсолютной мечтой", который принесет качество в их команду.

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