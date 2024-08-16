- Тренер Аугсбурга смел перед началом Кубка: хочет вернуться в Берлин

Тренер Аугсбурга Йеспер Торуп не известен своими смелыми заявлениями, но перед матчем Кубка Германии против клуба Регионаллиги Виктория Берлин он удивил всех своими словами. "Для меня важно остаться в кубке как можно дольше", - сказал он, сохраняя Relative sobriety. Но затем он решительно добавил: "Кто знает: мы едем в Берлин - и, надеюсь, вернемся туда позже". Берлин - это место, где традиционно проводится финал Кубка Германии.

Для команды Бундеслиги, которая прошла второй раунд кубка всего два раза за последние десять лет и была унижена поражением 0:2 от SpVgg Unterhaching в первом раунде прошлого сезона, это было необычное заявление. Но оно соответствует новому имиджу клуба - всего несколько дней назад боссы объявили о своем намерении избавиться от статуса "аутсайдера" и стремиться выше.

Поездка в Викторию Берлин может стать первым, небольшим признаком этого. Фюггерштадтер вылетели в первом раунде четыре раза с 2014 года: дважды против 1. FC Magdeburg (2014, 2017), против SC Verl (2019) и в Unterhaching двенадцать месяцев назад.

Дебют Торупа в Кубке

Под руководством Торупа команда прошлого сезона продемонстрировала впечатляющую серию в Бундеслиге, но провалила концовку сезона и не смогла квалифицироваться в Лигу Европы. "Теперь пришло время и нам оставить свой след в кубке", - потребовал датский тренер, дебютирующий в Кубке Германии. Разочарование в Хахинге произошло под руководством предшественника Энрико Маассена.

Торуп сообщил, что уже подготовил команду к задаче в столице. "Мы хорошо подготовлены, мы воспринимаем эту игру очень серьезно. Я сказал команде с самого начала: наш сезон не начинается в следующую субботу против Вердера, он начинается в это воскресенье против Виктории Берлин".

Тренер объявил, что все игроки будут доступны, за исключением травмированных вратарей Финна Даммена (которого заменит новый подписание Недилько Лабрович) и Роберта Гумни. Это включает в себя Мариуса Вольфа, который недавно перешел из Дортмунда, но еще должен наверстать упущенное в тренировках, и Криштиана Якича, который ранее был травмирован. Он также планирует включить игроков, которых, как поговаривают, хотят перевести, таких как Феликс Удуокай, Рубен Варгас и Никлас Дорш. "Все трое доступны и будут рассматриваться на позиции в стартовом составе", - подчеркнул Торуп.

Комиссия может заинтересоваться сменой менталитета Аугсбурга, учитывая их исторические трудности в Кубке Германии. Смелое заявление Торупа о том, чтобы оставить след в кубке, соответствует недавней декларации клуба о желании превзойти свой статус "аутсайдера".

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