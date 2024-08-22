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Трейлер к "Мегаполису" был отменен после появления поддельных отзывов критиков.

Компания Lionsgate сняла трейлер к предстоящему фильму "Мegalopolis", режиссёром которого является Francis Ford Coppola, после обвинений в том, что некоторые цитаты кинокритиков, использованные в трейлере, были поддельными.

 and  Vladimir Milov
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Один из фрагментов фильма "Мegalopolis".
Один из фрагментов фильма "Мegalopolis".

Трейлер к "Мегаполису" был отменен после появления поддельных отзывов критиков.

Фильм, являющийся личным проектом для Копполы, Features Adam Driver, Shia LaBeouf, Giancarlo Esposito и Grace VanderWaal.

Он "вдохновлен очень свободно" чтением Копполы о заговоре Катилины, событии, которое произошло в 63 году до н.э.

В основе этого события был видный римский аристократ Луций Сергий Катилина, который замышлял переворот Римской Республики. Успех в его перевороте мог бы привести к смещению нынешней правящей элиты и освобождению как высших, так и низших классов от долгов.

Этот режиссер, финансирующий фильм самостоятельно, уже вызвал споры среди кинокритиков.

Вултур был первым, кто выразил обеспокоенность подлинностью цитат критиков, критикующих предыдущие работы Копполы, такие как "Крестный отец", которые появились в первом трейлере "Мegalopolis". Публикация упомянула, что маркетинговые кампании имеют историю использования разделительных цитат критиков о будущих классиках, чтобы продемонстрировать, как ошибаются критики.

Сначала казалось, что этот новый трейлер Francis Ford Coppola's долгожданного, десятилетиями разрабатывавшегося "Megalopolis" использовал эту стратегию, пересматривая критику Копполы earlier masterpieces. Это weren't just any critics; comments were from prominent figures such as Pauline Kael и Andrew Sarris, two giants in the world of film criticism. However, it appears that they may not have actually made these comments.

Lionsgate, студия фильма, с тех пор удалила трейлер и извинилась.

"Lionsgate сразу же отзывает наш трейлер Megalopolis," - гласит извинение. "Мы приносим свои извинения критикам, вовлеченным в это, и Francis Ford Coppola и American Zoetrope за эту непростительную оплошность в нашем процессе проверки. Мы совершили ошибку. Мы сожалеем."

CNN обратился к Lionsgate за дополнительными комментариями.

Уникальный подход и звездный состав фильма вызвали значительный ажиотаж в индустрии развлечений.

Несмотря на споры о происхождении цитат критиков в трейлере, ожидания от 'Megalopolis' Копполы остаются высокими, обещая увлекательный развлекательный опыт.

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