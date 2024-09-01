- Требуется дополнительная информация, чтобы определить, содержит ли бутерброд алкоголь.

Видно при покупках, что продукты, подобные пиву и шоколаду с яичным ликером, содержат алкоголь. Однако вас может удивить, что в некоторых предварительно приготовленных булочках, тесте для пиццы, мараципане и небольших хлебцах для хот-догов также могут содержаться следы алкоголя. Эта информация часто спрятана в мелком шрифте на упаковке. В связи с этим центры потребителей выступают за более четкую маркировку.

Стефани Ветцель, координатор проекта Lebensmittelklarheit в Федерации потребительских организаций Германии, заявила, что многие покупатели упускают из виду упоминание алкоголя в списке ингредиентов. Это проблема для детей и тех, кто сознательно избегает алкоголь. Поэтому она считает, что алкогольные продукты должны быть четко обозначены, даже для непродуктовых и блюд в ресторанах.

Алкоголь часто скрывается в сладостях, десертах и готовых блюдах, согласно потребительскому адвокату немецкого пресс-агентства. Также алкоголь может содержаться в соусах для салата, деликатесных салатах и вареньях. В списке ингредиентов может быть указано "этанол" или "этиловый спирт".

Германский союз пекарей объяснил, что алкоголь может образовываться в тесте сам по себе во время процесса брожения. Крахмал в зерне обеспечивает сахар, который дрожжи превращают в двуокись углерода и алкоголь. Двуокись углерода гарантирует, что хлеб имеет объем и не превращается в печеный комок теста. Алкоголь также способствует формированию аромата и хорошей корочки. Однако количество очень мало, и продукты предназначены для выпечки. Маркировка в списке ингредиентов считается достаточной, подчеркнул союз.

В настоящее время нет планов по изменению этикеток на упаковке в немецком правительстве. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства объяснило, что действующие на уровне ЕС правила маркировки не предусматривают обязательных предупреждающих этикеток. Инициатива по изменению лежит на Еврокомиссии. Министерство поддерживает согласованный подход к маркировке на уровне ЕС для предотвращения злоупотребления алкоголем.

Федеральный институт оценки рисков заявил, что этиanol из естественных процессов брожения маловероятно вызовет опьяняющие или токсичные эффекты, даже при больших количествах, потребляемых "чувствительными группами" населения. Нагревание во время выпечки должно привести к значительному снижению содержания этилового спирта.

Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства отметило, что небольшие количества естественного алкоголя также можно найти в фруктовых соках и кефире, что обычно не влияет на вкус. По оценке федерального института Макса Рубра, не сообщалось о негативных эффектах от этих небольших количеств.

Федеральная ассоциация центров потребителей разделяет точку зрения Стефани Ветцель и выступает за более четкую маркировку алкоголя в продуктах питания из-за неосведомленных потребителей и потенциальных проблем со здоровьем. Ассоциация считает, что алкогольные продукты должны быть обозначены, даже в непродуктовых товарах и блюдах в ресторанах.

В связи с сложностями в пищевой промышленности Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства упомянуло, что Еврокомиссия является инициатором изменений в правилах маркировки для предотвращения злоупотребления алкоголем, при этом поддерживается согласованный подход на уровне ЕС.

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