Требуется 30 долларов за пароль доступа.

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На еженедельном выпуске HSBC Everyday Trading, Йёрг Шерер, ответственный за технический анализ в HSBC, каждый раз освещает новые темы в сфере финансов. В нынешнем выпуске речь идет о драгоценном металле — серебре.

В этом выпуске Йёрг Шерер исследует различные аспекты серебра, которое отличается от других активов, которые он обычно анализирует в своих шоу. Несмотря на фокус на серебре, инвесторам также стоит рассмотреть другие возможности для диверсификации своего портфеля.

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