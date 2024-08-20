- Тридцатилетний мужчина получил тяжелые травмы в результате столкновения с тяжелым грузовым поездом.

Тридцатилетний человек пережил травмирующее событие на станции Нойхоф в восточной Гессен. После жаркого спора с партнером поздним вечером в понедельник он ступил на рельсы. К сожалению, он не заметил приближающийся грузовой поезд. Столкновение произошло со скоростью около 100 километров в час, причинив тяжелые травмы ногам и приведя к ампутации левой нижней конечности.

Скорая помощь доставила человека в больницу. Партнер переживал эмоциональный стресс и обратился за поддержкой к религиозным советникам. Водитель поезда рассказал Федеральной полиции, что несмотря на применение экстренного тормоза, ситуацию избежать не удалось. Поезд остановился после того, как проехал около 700 метров.

Предварительное расследование указывает на то, что человек мог быть под влиянием алкоголя. Позднее проведенный анализ крови показал содержание алкоголя почти в три раза превышающее допустимый предел. Рельсы были временно закрыты для проведения спасательных работ, что привело к задержке около 45 минут для 38 последующих поездов. Федеральная полиция в Касселе проводит тщательное расследование.

Партнер человека выразил свою обеспокоенность в больнице, выражая беспокойство о благополучии любимой женщины. Новости об инциденте быстро распространились, вызвав возмущение среди активистов прав женщин, подчеркивая необходимость лучших мер безопасности на железнодорожных станциях.

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