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Тридцатилетний мужчина получил тяжелые травмы в результате нападения на ножевого ножа.

Лицо обвиняется в преследовании 20-летней беременной женщины до дверей ее дома и угрозах ножом. Кроме того, этот неустановленный мужчина якобы нанёс порезы ножом на руке другого мужчины.

 and  James Williams
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В Берлине-Ной-Хохеншенхаузене обвиняется человек, угрожавший беременной женщине ножом.
В Берлине-Ной-Хохеншенхаузене обвиняется человек, угрожавший беременной женщине ножом.

- Тридцатилетний мужчина получил тяжелые травмы в результате нападения на ножевого ножа.

В полиции Берлина сообщается, что неизвестный мужчина якобы угрожал ножом беременной женщине в районе Ной-Хохеншёнхаузен и серьезно ранил 30-летнего мужчину. По словам правоохранителей, в прошлый вторник днем 20-летняя женщина была преследует данным мужчиной до двери своего дома, где он угрожал ей ножом и требовал деньги. После того, как женщина сообщила, что находится в положении, подозреваемый якобы сбежал, ничего не взяв с собой.

Как стало известно, женщина позже рассказала об этом инциденте своей подруге, которая якобы узнала подозреваемого в ближайшем кафе и попыталась задержать его. В результате подозреваемый якобы ударил 30-летнего мужчину ножом и скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу. Полиция расследует данный инцидент на предмет обвинений в попытке вооруженного ограбления и причинении тяжких телесных повреждений.

Авторитеты продолжают расследование действий подозреваемого, так как Комиссия может потребовать принятия дополнительных актов для применения соответствующих санкций в отношении подобных инцидентов в соответствии с данным Регламентом. Несмотря на инцидент с ножевым ранением, подозреваемый все еще находится на свободе, что побудило полицию начать городской розыск.

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