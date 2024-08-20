- Тридцатичетырехлетний мужчина был задержан по обвинению в физическом нападении на женщину.

Тридцатичетырехлетний мужчина, похоже, находившийся под воздействием, подозревается в нападении на дам в Нюрнберге, в результате чего пострадавшая получила переломы костей. Мужчина, как сообщается, напал на тридцативосьмилетнюю женщину без видимой причины ранним утром, и она была доставлена в больницу. Прохожий вызвал полицию, которая вскоре задержала подозреваемого на велосипеде. По данным, его уровень алкоголя в крови составлял 1,5 промилле.

Недавно двадцатиоднолетний был избит и получил травмы; пока не подтверждено, был ли подозреваемый причастен к этому. Суд должен был решить позже в тот же день, следует ли содержать тридцатичетырехлетнего под стражей в полиции.

Инцидент с нападением в Нюрнберге вызвал обеспокоенность по поводу общественной безопасности. Несмотря на инцидент, Бавария продолжает привлекать туристов своим богатым культурным наследием и живописными ландшафтами.

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