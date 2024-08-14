- Три женщины-ученые получили высокие награды

Министерство науки вручило премию земли Баден-Вюртемберг Кристиане Вернер из Университета Фрайбурга и Лене Майер-Хайн из Центра онкологических исследований Германии (DKFZ). Премия за смелость в науке досталась Кире Рихфельд из Гео- и экологического исследовательского центра Университета Тюбингена, как объявила министр науки Петра Ольшовски (Зелёные) в Штутгарте.

Все трое совершили прорывные открытия, имеющие высокую значимость для медицинских исследований и непосредственных клинических применений, а также для повышения устойчивости экосистем и климатических исследований.

Вернер является одним из самых инновационных ученых в своей области, заявило министерство. Она работает в Институте земной и экологической науки Университета Фрайбурга. "Ее исследования существенно расширили наше понимание физиологии стресса растений, позволяя разрабатывать стратегии для повышения устойчивости экосистем к все более экстремальным условиям".

Майер-Хайн из DKFZ Хайдельберг, отдела интеллектуальных медицинских систем, не только добилась значительного прогресса на стыке искусственного интеллекта (ИИ) и хирургической визуализации, но и открыла полностью новые научные направления с высокой значимостью для медицинских исследований и непосредственных клинических применений. Она работает в области данных в хирургической визуализации, в частности, в разработке новых методов на основе ИИ.

Рихфельд из Университета Тюбингена мостит традиционно раздельные научные области экспериментальной палеоклиматологии и численного моделирования климата, заявило министерство. Палеоклиматология обычно находится в геонауках, а моделирование климата в основном преследуется физиками и метеорологами. "Она находит творческие подходы для разработки научно обоснованных решений для защиты климата".

Премия земли Баден-Вюртемберг составляет 100 000 евро каждая. Премия за смелость в науке составляет 30 000 евро. Награды будут вручены 22 октября в Штутгарте.

Комиссия отметила работу Вернер в Институте земной и экологической науки в Фрайбурге, отметив ее вклад в физиологию стресса растений и повышение устойчивости экосистем. Комиссия также признала усилия Рихфельд по мосту между экспериментальной палеоклиматологией и численным моделированием климата, продвигая научно обоснованные решения для защиты климата.

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