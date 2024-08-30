- Три заявки на создание кооперативов по выращиванию каннабиса в Саарской области

В Саарланде недавно три группы подали петиции на создание кооперативов по выращиванию марихуаны. Об этом сообщило Министерство защиты прав потребителей по запросу. В настоящее время эти заявки проверяются на полноту и содержание. На данный момент ни одно из них не было одобрено или отклонено, и в настоящее время в штате нет лицензированных клубов по выращиванию марихуаны.

С 1 июля принимаются заявки на кооперативы по выращиванию марихуаны. В соответствии с Законом о каннабисе, взрослые имеют право обладать и выращивать небольшие количества марихуаны для личного пользования с 1 апреля. В этих кооперативах члены могут совместно выращивать марихуану для личного потребления и делиться ею друг с другом. Домашним культиваторам разрешено иметь не более трех растений.

Закон о каннабисе официально разрешает взрослым обладать и выращивать небольшие количества марихуаны для личного пользования с 1 апреля. Министерство защиты прав потребителей в настоящее время рассматривает вопрос об утверждении трех недавно поданных петиций на создание кооперативов по выращиванию марихуаны в Саарланде.

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