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Федеральные земли ГерманииНовостиМужчины и мальчики

Три свидетеля свидетельствуют о грабителе сумочек в Майнце.

Человек оставляет свой кошелёк на бокале напитка в ресторане из-за навязчивых ос. Кошелёк крадут. Всадник на электроскuter бросается в погоню.

 and  Viktoriya Miller
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- Три свидетеля свидетельствуют о грабителе сумочек в Майнце.

Трое мужчин поймали вора в Майнце. По словам полиции, 60-летний мужчина оставил свой кошелёк на столе на открытой террасе ресторана, чтобы защитить свой напиток от назойливых ос. 19-летний юноша якобы заметил это, взял кошелёк и убежал с ним.

60-летний мужчина сразу же позвал на помощь, сообщив о происшествии нескольким людям в четверг. Водитель электроскейта преследовал вора и подобрал выброшенный кошелёк. Вскоре он и двое других свидетелей поймали вора. 19-летнему юноше грозит уголовное преследование.

Мужчины и мальчики в районе объединились, чтобы помочь 60-летнему мужчине, и несколько мужчин погнались за вором. Поимка вора включала в себя как мужчин, так и мальчиков, которые стали свидетелями происшествия.

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