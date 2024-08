- Три с половиной года тюрьмы за нападение на местного жителя.

Из-за ножевого нападения на своего соседа по комнате в приюте для беженцев 33-летний тунисец был приговорен районным судом Hamburgo к трем годам и восьми месяцам тюремного заключения за причинение тяжкого вреда здоровью. Обвинение требовало шестилетнего срока за покушение на убийство, в то время как защита просила два года условно.

Подсудимый думал, что его сосед записывает его

Подсудимый и его 22-летний сирийский сосед мирно сосуществовали в жилом контейнере в районе Wilhelmsburg до инцидента. В своем решении председатель суда Маттиас Штейнманн заявил, что сосуществование было мирным. В ночь на 18 января 2024 года подсудимый проснулся, решив, что его сосед записывает его на телефон. Это разозлило его. Когда 22-летнему парню захотелось выглянуть в окно, подсудимый взял нож с лезвием длиной 12 сантиметров и воткнул его в шею своего соседа. Подсудимый утверждал, что таким образом учитывал жизнь этого человека.

Отказ от покушения на убийство

"Жертва была полностью беззащитной и беспомощной", - сказал Штейнманн. 22-летний парень упал на пол и пытался защищаться, получив защитную рану на руке. Его крики о помощи привлекли внимание других жителей приюта, но они не вмешались, чтобы забрать нож у подсудимого. Тем не менее, подсудимый прекратил нападение на свою жертву и сдался полиции в охранном офисе, передав свой нож. Суд расценил это поведение как добровольный отказ от покушения на убийство.

Рана на шее глубиной 4 сантиметра

Нож проник на 4 сантиметра в шею 22-летнего парня, что могло бы стать фатальным. Раненый был пролечен амбулаторно в больнице, избежав хирургического вмешательства. "Благодаря удаче и совпадению!" - сказал судья. Обстоятельства, предшествовавшие инциденту и сам инцидент, были значительно несоразмерны, по словам Штейнманна.

Действия подсудимого не были незначительными, подчеркнул Штейнманн, так как подсудимый не имелPrevious convictions, но пытался переложить вину за травму на жертву. Вероятно, что 33-летнего тунисца депортируют на родину после отбытия двух третей срока. Приговор еще не окончательный.

Дело 33-летнего тунисца было рассмотрено в районном суде Hamburgo, но может быть обжаловано в The Court of First Instance, если будет необходимо. После признания виновным в причинении тяжкого вреда здоровью первоначальный приговор подсудимого о покушении на убийство был смягчен из-за его добровольного отказа от нападения.

