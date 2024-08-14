- Три ранены в результате аварии на грузовике и автомобиле

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и двух легковых автомобилей в Карлсруэ пострадали три человека, как сообщается в первых полицейских отчетах. Степень тяжести травм неизвестна, и не ясно, кто был в каком автомобиле. На месте происшествия работают полиция, пожарные и службы экстренной помощи. Полиция полностью перекрыла Су́дтангенте в направлении Рейнбрюке.

Полиция регулирует движение из-за закрытия Су́дтангенте. На место были направлены дополнительные полицейские для управления потоком транспорта.

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