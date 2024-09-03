Уголовные полевые воины избегают погони - Три преступника сбежали после кражи с участием электроскотеров

После ограбления ювелирного магазина в Роте полиция задержала подозреваемого, оставив двоих других подозреваемых в бегах. Троица загадочных личностей, одетых в маски, якобы умчались на электрических скутерах, как свидетельствовал местный житель около 3 часов утра во вторник, согласно правоохранительным органам. Полиция затем обрушилась на район на нескольких патрульных машинах и даже воспользовалась вертолетом.

Один из троих находящихся в розыске преступников, 39-летний, якобы столкнулся с электрическим скутером. В конце концов, его окружили офицеры на велосипедной дорожке. В сумке, найденной при нем, находились похищенные драгоценности.

Решение о его временном задержании остается за судьей. Рыночная стоимость похищенных предметов не разглашается. Полиция в настоящее время призывает всех потенциальных очевидцев.

39-летний подозреваемый был арестован, будучи окруженным офицерами на велосипедной дорожке. Расследование продолжается для поимки оставшихся двоих грабителей, которые все еще на свободе.

Читайте также: