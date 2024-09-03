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Федеральные земли ГерманииНовостиАрестован

Три преступника сбежали после кражи с участием электроскотеров

В часы темноты троица в масках врывается в ювелирный магазин в Рохрахе, исчезая на электрических самокатах. К сожалению для одного из грабителей, его навыки вождения самоката подводят, в результате чего он попадает в руки правосудия.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Ночью в Рот приставили полицейский вертолет для преследования трех подозреваемых в краже.
Ночью в Рот приставили полицейский вертолет для преследования трех подозреваемых в краже.

Уголовные полевые воины избегают погони - Три преступника сбежали после кражи с участием электроскотеров

После ограбления ювелирного магазина в Роте полиция задержала подозреваемого, оставив двоих других подозреваемых в бегах. Троица загадочных личностей, одетых в маски, якобы умчались на электрических скутерах, как свидетельствовал местный житель около 3 часов утра во вторник, согласно правоохранительным органам. Полиция затем обрушилась на район на нескольких патрульных машинах и даже воспользовалась вертолетом.

Один из троих находящихся в розыске преступников, 39-летний, якобы столкнулся с электрическим скутером. В конце концов, его окружили офицеры на велосипедной дорожке. В сумке, найденной при нем, находились похищенные драгоценности.

Решение о его временном задержании остается за судьей. Рыночная стоимость похищенных предметов не разглашается. Полиция в настоящее время призывает всех потенциальных очевидцев.

39-летний подозреваемый был арестован, будучи окруженным офицерами на велосипедной дорожке. Расследование продолжается для поимки оставшихся двоих грабителей, которые все еще на свободе.

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