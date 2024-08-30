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ЗдоровьеНовостиЗдоровье и безопасность

Три пероральных полоскания не дали хороших результатов в ходе оценки, включая предложения от неназванной компании.

Много противоречий в отзывах об ополаскивателях для полости рта 'Öko-Test' - некоторые считают их эффективными для чистоты зубов, но три из них не выдержали проверку.

 and  Carmen Simpson
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- Три пероральных полоскания не дали хороших результатов в ходе оценки, включая предложения от неназванной компании.

Сложно поверить, но использование ополаскивателей вместо чистки зубов не является решением. Или даже регулярные визиты к стоматологу. Однако ополаскиватели могут служить эффективным дополнением к гигиене полости рта, как показало исследование Öko-Test, в котором были протестированы 27 ополаскивателей с фтором из аптек, супермаркетов и дискаунтеров, в том числе 6 сертифицированных органических продуктов. Стоимость этих продуктов варьировалась от 0,83 до 8,24 евро за бутылку объемом 500 миллилитров.

Большинство этих продуктов получили рекомендацию от тестеров, в том числе все органические. Это связано со свойствами фторсодержащих ополаскивателей предотвращать кариес. Фтор укрепляет эмаль зубов, восстанавливает поверхность зубов и делает их менее восприимчивыми к кислотам и бактериям. Производители соблюдают максимальные количества, рекомендованные Федеральным институтом оценки рисков.

Ополаскиватели также эффективно удаляют налет более эффективно, чем чистка зубов щеткой или зубной нитью. Налет состоит из слюны, бактерий и частиц пищи и является основной причиной кариеса, заболеваний десен и периодонтита. Антибактериальные вещества, такие как цетилпиридиний хлорид, и эфирные масла, такие как ментол, тимол и эвкалиптол, способствуют удалению налета. То же самое относится к соединениям цинка и олова, присутствующим во многих ополаскивателях.

Однако не все ополаскиватели получили одобрение тестеров. Öko-Test также исследовал наличие потенциально вредных веществ наряду с обещанными преимуществами. Несколько продуктов, таких как Listerine Cool Mint Mild, Lacalut Aktiv и Parodontax Repair, получили общую оценку "неудовлетворительно" из-за наличия этих веществ.

Ополаскиватели Listerine и Parodontax содержат раздражитель натрий лаурил сульфат, который может раздражать чувствительные слизистые оболочки. Lacalut содержит хлоргексидин, который может привести к изменению цвета, жжению во рту и увеличению отложения зубного камня. Эти эффекты, однако, обратимы. Кроме того, все три продукта содержат ПЭГ/ПЭГ-дерivate, которые могут увеличивать абсорбцию слизистой оболочки инородных веществ.

Кроме того, большинство протестированных продуктов было признано пригодным для редкого использования, в том числе все органические продукты. Рекомендованными бюджетными альтернативами являются, например, отличный ополаскиватель для полости рта Dentabella Antibacterial от Norma (0,83 евро) и ополаскиватель для полости рта Dontodent Anti-Bacterial от DM (0,83 евро).

Эта статья была первоначально опубликована на n-tv.de

При выборе продуктов для ополаскивания полости рта важно уделять внимание здоровью и безопасности. Результаты теста показали, что большинство фторсодержащих ополаскивателей, в том числе органических, получили рекомендацию из-за их свойств предотвращать кариес.

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