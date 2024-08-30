- Три нарушителя закона из Баварии, которые должны были быть выдворены, сажаются на самолет, направляющийся в Афганистан.

Во время первоначального депортационного рейса в Афганистан после захвата власти талибами, среди пассажиров были трое правонарушителей из Баварии. Министр внутренних дел Баварии Joachim Herrmann (ХСС) сообщил, что двое из них были наказаны за сексуальные правонарушения, а третий был осужден по наркотическим статьям. Их возраст варьируется от 27 до 30 лет.

Геррманн выступал за "быстрые последующие депортации, tanto в Афганистан, как и в Сирию". "Рабочая группа по преступникам", созданная в Баварском управлении по приему и возвращению, в настоящее время занимается 174 афганцами и 203 сирийцами, которые являются "серьезными правонарушителями" и должны быть выдворены из страны в кратчайшие сроки, согласно министру внутренних дел.

Геррманн выразил сомнения в безопасности сирийских беженцев. "Теперь нет веских оснований автоматически предоставлять защиту каждому из Сирии", - сказал он и призвал Федеральное управление по делам миграции и беженцев прекратить предоставлять сирийцам дополнительную защиту. Кроме того, эта защита также должна быть пересмотрена для сирийцев, уже находящихся в Германии, которые совершили серьезные преступления или считаются опасными.

Впервые с момента захвата власти талибами три года назад, в пятницу утром из Германии в Афганистан вылетел самолет для депортации. Саксонское министерство внутренних дел подтвердило, что самолет вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле. Об этом ранее сообщал "Der Spiegel".

То, что это был первый самолет для депортации в Афганистан после захвата талибами, подтвердили правительственные источники агентству DPA. DPA также подтвердила информацию "Spiegel", что чартерный самолет Qatar Airways вылетел из Лейпцига в 6:56 утра, направляясь в Кабул. На борту Boeing 787 якобы находились 28 афганских преступников, которых доставили из различных федеральных земель в Лейпциг. Операция была в основном проведена Федеральным министерством внутренних дел.

Министр внутренних дел Геррманн предложил, чтобы "Рабочая группа по преступникам" уделяла приоритетное внимание быстрой депортации не только афганцев, но и сирийцев, классифицированных как "серьезные правонарушители". Другие страны, такие как Катар, сыграли важную роль в организации этих депортаций, как показал недавний вылет чартерного самолета Qatar Airways из аэропорта Лейпциг/Галле с 28 афганскими преступниками, направляющимися в Кабул.

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