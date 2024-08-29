- Три конкретных рецепта для полоскания рта не соответствуют оценке, включая предложения даже от известных брендов.

Было бы идеально, но полоскание рта не заменяет чистку зубов или регулярные стоматологические осмотры. Тем не менее, ополаскиватели для полости рта могут положительно способствовать гигиене полости рта, как показало исследование 27 фторированных косметических ополаскивателей из аптек, супермаркетов и дисконт-магазинов, в том числе 6 органических косметических средств. Цены варьируются от 0,83 до 8,24 евро за 500 миллилитров.

Исследователи рекомендуют более половины из них, в том числе все органические косметические средства. Фтор в ополаскивателях для полости рта способствует здоровью зубов, укрепляет эмаль, восстанавливает поверхность зубов и повышает устойчивость к кислотам и бактериям. Производители соблюдают рекомендованные пределы содержания фтора, установленные Федеральным институтом оценки рисков.

Ополаскиватели для полости рта лучше удаляют зубной налет, чем механическая чистка зубов и зубная нить. Налет - это смесь слюны, бактерий и пищевых частиц, в основном ответственная за кариес, воспаление десен и периодонтит. Исследования показывают, что антибактериальные агенты, такие как хлорид цетилпиридиния и эфирные масла, такие как ментол, тимол и эвкалиптол, ускоряют удаление налета. То же самое относится к соединениям цинка и олова, часто встречающимся в ополаскивателях для полости рта.

Однако не все ингредиенты протестированных ополаскивателей для полости рта получили одобрение. Öko-Test проверил наличие вредных добавок наряду с заявленными преимуществами. Некоторые продукты, такие как Listerine Cool Mint Mild, Lacalut Aktiv и Parodontax Repair, получили низкую общую оценку по этой причине.

Ополаскиватели Listerine и Parodontax содержат ингредиенты, такие как жесткое поверхностно-активное вещество натрий лаурилсульфат, которое может раздражать чувствительные слизистые оболочки. Lacalut содержит хлоргексидин, вызывающий изменение цвета, ожоги во рту и увеличение образования зубного камня. Однако эти побочные эффекты временные. К тому же, эти три продукта содержат ПЭГ/ПЭГ-дерivate, которые могут повышать проницаемость слизистых оболочек для посторонних веществ.

Кроме того, более половины протестированных продуктов получили одобрение для偶尔 использования, в том числе все органические косметические средства. Доступные варианты включают, например, заслуживающий внимания ополаскиватель для полости рта Dentabella Antibacterial от Norma (0,83 евро) и ополаскиватель для полости рта Dontodent Anti-Bacterial от DM (0,83 евро).

Эта статья впервые появилась на n-tv.de

Полоскание рта рекомендованными фторированными продуктами, такими как те, которые рекомендует Öko-Test, может помочь укрепить эмаль зубов и повысить устойчивость к кислотам и бактериям. Регулярное использование ополаскивателей для полости рта, особенно тех, которые содержат антибактериальные агенты, такие как хлорид цетилпиридиния и эфирные масла, может помочь в удалении налета.

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